Accidente múltiple en av. Simón Bolívar deja varios heridos en Quito

El ECU 911 informó que cuatro vehículos se impactaron sobre la av. Simón Bolívar, a la altura del sector Uyumbicho

Partes de uno de los vehículos involucrados quedaron sobre la vía, debido a un accidente de tránsito múltiple en la avenida Simón Bolívar.

Un accidente de tránsito múltiple se registró la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025 en la avenida Simón Bolívar. Según informó el ECU 911, el percance vial involucró a cuatro vehículos, los cuales se impactaron cuando circulaban por el sector de Uyumbicho, al sur de Quito.

La entidad de emergencia señaló que la alerta del siniestro se recibió a las 07:50, en la salida sur de la capital, a la altura del cantón Mejía.

Aunque la emergencia involucró a cuatro automotores, no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, existen personas heridas que recibieron atención prehospitalaria por parte de los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Mejía.

La Policía Nacional también llegó al sitio y cercó la zona hasta que los paramédicos ayuden a los afectados. Además, suspendieron parcialmente el paso hasta remover los vehículos siniestrados.

Accidentes en av. Simón Bolívar en feriado

Los accidentes de tránsito han sido frecuentes en la avenida Simón Bolívar en los últimos días, cuando Ecuador disfruta del feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

La tarde del sábado 1 de noviembre una persona falleció tras la caída de un árbol en el sector la Loma de Puengasí y, en horas de la mañana, otra emergencia causó una víctima mortal, luego del impacto entre una motocicleta y un vehículo en La Argelia.

🚨 #CierreVialQuito | Por caída de árbol



📍 Sector: Loma de Puengasí

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: dos carriles

🔀 Sentido: norte-sur



✅ Rutas alternas:



🛣️ Av. Maldonado

🛣️ Autopista General Rumiñahui

🛣️Av. Velasco Ibarra

🛣️Av. Juan Bautista Aguirre pic.twitter.com/kzhok84B3r — AMTQuito (@AMT_Quito) November 1, 2025

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este domingo que cerró el paso en esa avenida, en los carriles centran e izquierdo, en ambos sentidos, por los trabajos para remover un árbol a la altura del sector de Monjas, en el centro.

