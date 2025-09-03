Accidente en Quito: Un hombre fallece atropellado en la av. Libertadores

La víctima fue arrollada, cuando circulaba en el sur de Quito. El conductor se dio a la fuga

Imagen referencial de un cierre vial. Los agentes civiles cercaron el lugar, luego de que una persona falleció atropellada

Un hombre fue atropellado la madrugada de este 3 de septiembre de 2025, cuando circulaba por la avenida Los Libertadores y Hualcopo, en una zona residencial del sur de Quito.

(Te invitamos a leer| Caso Villavicencio: así se desarrolla la audiencia por autoría intelectual del crimen)

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro vial se reportó a las 04:53 de este miércoles. Los uniformados cerraron el paso en sentido oriente - occidente para socorrer a la víctima.

Una ambulancia llegó al lugar, pero confirmaron que el hombre falleció por el impacto. La víctima estaba cerca de una vereda, al frente de un parque.

Los agentes civiles cercaron el lugar para que la Policía Nacional realice las diligencias del caso. Se conoció que el conductor huyó del lugar.

Otro choque en la Ruta Viva

Falsos policías asaltaron a pasajeros en un bus urbano en Quito Leer más

Casi tres horas después, otro accidente se registró en Quito. El percance vial ocurrió en el sector de Cumbayá, en la avenida Ruta Viva, valle del nororiente de Quito.

Allí, un vehículo chocó contra un poste, a la altura del escalón de Tumbaco. La estructura colapsó y pedazos de concreto quedaron desperdigados sobre un carril.

🚨 #AMTInforma | Siniestro de tránsito.



📍 Sector: Cumbayá

🛣️ Lugar: Ruta Viva y Escalón de Tumbaco



⚠️ No se realiza cierre vial

⚠️Conduce con precaución



#QuitoRenace pic.twitter.com/YETDEiCyL0 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 3, 2025

Un agente civil y un trabajador municipal llegaron al sitio para recoger los escombros. No se registró la suspensión del tránsito ni personas heridas.

Ambos accidentes ocurren en el tercer día del inicio de clases en Quito. En lo que va de la semana, el tráfico volvió a afectar varias calles de la ciudad. Por ello, la AMT recomendó circular con precaución y junto a la policía se realizan operativos en los alrededores de los planteles escolares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!