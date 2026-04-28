Acceso al aeropuerto de Quito seguirá habilitado en toque de queda: estos son los requisitos

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la aplicación de un toque de queda entre las 23:00 y las 05:00, del 3 al 18 de mayo de 2026, en varias provincias, incluida Pichincha, las autoridades aeroportuarias informaron que la movilidad hacia y desde el Aeropuerto Mariscal Sucre estará garantizada bajo ciertas condiciones.

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De acuerdo con lineamientos adelantados en declaraciones públicas oficiales, los pasajeros con vuelos programados dentro del horario de restricción podrán trasladarse sin inconvenientes, siempre que porten los siguientes documentos:

Pase de abordar o boleto

Documentos de identificación como cédula o pasaporte que respalden su desplazamiento.

La medida también contempla a quienes deban movilizarse para transportar o recoger viajeros. En estos casos, se permitirá la circulación durante el toque de queda, siempre que se justifique el trayecto mediante la presentación del pase de abordar o boleto del pasajero.

A la espera del decreto ejecutivo

No obstante, se aclaró que estos procedimientos quedarán plenamente definidos una vez que el Ejecutivo emita el decreto correspondiente que formalice la medida.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus traslados hacia la terminal aérea, portar toda la documentación requerida y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos.

Tome en cuenta que quienes incumplan el toque de queda sin una justificación válida pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.