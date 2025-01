En 15 días, el Municipio de Quito recaudó más de $ 30 millones por impuesto predial

En dos semanas, hasta el 15 de enero de 2025, el Municipio de Quito recaudó $ 30.689.289,13 por concepto de impuesto predial. Este rubro lo cancelan todas las personas dueñas de un bien inmueble en la ciudad.

El jefe de Rentas del Municipio, Marcelo Hidalgo, mencionó que la solicitud de exoneración del impuesto predial para adultos mayores es uno de los trámites más demandados ante la Dirección Metropolitana Tributaria, que se habilitó completamente en línea para facilidad del usuario.

Le invitamos a leer: Quito: Estos son los cambios en la revisión y matriculación que debe conocer

Dos hechos delictivos reviven la zozobra en Quito Leer más

El beneficio permite a las personas mayores de 65 años acceder a una exoneración total o parcial del pago del impuesto. El trámite lo puede realizarse en línea o presencialmente en los balcones de servicios del Municipio de Quito.

Para hacerlo debe presentar el formulario de solicitud debidamente lleno, junto con la documentación requerida.

Viviendas de interés social

La ordenanza No.066 establece que las viviendas de interés social, cuyos propietarios sean personas naturales que tengan una única vivienda que no supere los 178 salarios básicos unificados (USD 83.660), tienen una exoneración del impuesto predial del 100% sobre el impuesto predial generado durante el 2024-2025. Esto siempre que se posea una única vivienda y que no corresponda a predios no edificados.

El Municipio recordó que no aplicará para predios donde se encuentran asentamientos humanos de hecho y consolidados que hayan sido beneficiados o no por una ordenanza de regulación, y de aquellos de propiedad de organizaciones de vivienda que integran el sector de la economía popular y solidaria, distintos a los de propiedad horizontal o los de entes sin personalidad jurídica.

Descuento por pronto pago

Las personas que pagaron hasta el 15 de enero se beneficiaron del 10% de descuento. Desde el 16 la reducción es del 9% y cada mes bajará un 1% hasta llegar a junio.

Si no cumple con el pago hasta ese mes, en julio se aplicará un recargo del 10%, y desde del 1 de enero 2026, se sumarán intereses por mora tributaria.

Los contribuyentes pueden pagar el impuesto predial en línea, a través del Portal de Servicios del Municipio con tarjeta de débito o crédito, y también en entidades bancarias.

Cada año, el Municipio recauda más de $ 80 millones por concepto del impuesto predial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!