Dos hechos delictivos reviven la zozobra en Quito

En poco más de 15 días de lo que va del 2025, en la ciudad se han producido dos hechos delictivos violentos que han causado alarma en la comunidad.

El más reciente ocurrió el miércoles 15 de enero en la av. Juan León Mera y Santa María, una zona de gran movimiento turístico y comercial del centro-norte.

Los hechos todavía no están claros. Según testigos se trató de un asalto y dos hombres que iban en una moto ingresaron a una clínica de la zona. Escucharon al menos cuatro disparos. El único pronunciamiento de la Policía fue en su cuenta de X. Allí publicaron que se produjo un asalto que dejó una víctima herida por el impacto de un arma de fuego.

EXPRESO preguntó este 16 de enero a la institución si se detuvo a algún sospechoso por el suceso o de un avance en la investigación, pero no hubo una respuesta.

La mañana del jueves, el ingreso principal a la clínica permanecía cerrado, solo estaba habilitado el acceso por emergencias. En el lugar prefirieron no dar declaraciones sobre lo ocurrido.

Los dueños de los negocios, en su mayoría cafeterías y restaurantes, también sienten temor de hablar y quienes lo hicieron no proporcionaron su nombre. Una trabajadora dijo a EXPRESO que cuando ocurrió la balacera las puertas del negocio ya estaban cerradas, pero se escucharon los disparos. Un ataque así no había ocurrido en el sector, aunque asegura que la zona es peligrosa en la tarde, por ello no se quedan pasadas las 17:00.

La atención en otro restaurante era normal el 15 de enero hasta que oyeron las detonaciones. De inmediato los empleados bajaron la lanfor del negocio para precautelar su seguridad.

Los moradores del sector mencionan que la presencia policial y los patrullajes son escasos, pese a que hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) a solo dos cuadras de donde se dio el ataque.

Quito, en estado de excepción

El otro suceso violento se registró el 7 de enero en la av. República de El Salvador, en el norte, cuando sacapintas dispararon contra dos ciudadanos chinos que iban en un taxi. Ellos habían retirado $ 76.000 de una entidad bancaria.

Nuevamente, estos hechos violentos ocurren en medio de otro estado de excepción firmado por el presidente Daniel Noboa el 2 de enero. Con el decreto se busca contrarrestar el incremento de la violencia y actividad de grupos armados organizados en la capital, otras siete provincias y tres cantones del país.

A dos cuadras de donde sucedió el asalto el 15 de enero hay una UPC. Los vecinos piden más patrullajes y controles de uniformados. Foto: Ángelo Chamba

Según el documento, entre el 25 de noviembre y el 25 de diciembre de 2024, en la ciudad se registraron 17 homicidios intencionales, cinco menos que el mismo periodo de 2023. Además, de las 299 emergencias relacionadas con muertes violentas, el 1,67%, correspondió al DMQ y la mayoría, el 52,51%, a la provincia del Guayas.

Y si bien la capital terminó el 2024 con cifras oficiales positivas con una reducción de delitos como robos y homicidios intencionales respecto a 2023, los recientes sucesos delictivos muestran un escenario complicado para este nuevo año, todavía lejos de resolverse.

“El tema no se ha solucionado y todavía es complejo, los hechos demuestran que puede haber una escalada de violencia. Aun no se ha recuperado el control de las cárceles del país, hay grupos delictivos operando, tenemos casos de sicariato y robos violentos. Vimos un avance pero no podemos decir que todo está solucionado”, dice Leonardo Jaramillo, docente y experto en temas de seguridad.

El especialista señala que el accionar delictivo se da en el marco de un estado de excepción, lo que demuestra que la medida no ha sido suficiente para contrarrestar la violencia.

En ese sentido, recalca que es necesaria una política integral y, además, que desde el Gobierno haya claridad. “Aunque se anunció un plan Fénix, hasta ahora no está claro cual es, no se ve una estrategia, a la gente le preocupa la improvisación. Cuando acaban los estados de excepción, la situación vuelve a ser la misma o peor. Es como poner una curita en una herida de bala”, sostiene.

