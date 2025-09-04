Vías en mal estado e inseguridad afectan al barrio Salvador Allende

Los habitantes de esta zona de Quevedo sufren por diversos problemas; esperan que las autoridades actúen

Los habitantes de este sector claman por obras al Municipio.

El barrio Salvador Allende, en Quevedo, atraviesa varias dificultades que afectan de manera directa la vida de sus habitantes. Los problemas van desde calles en mal estado y falta de alcantarillado, hasta inseguridad y acumulación de aguas en la vía pública.

Erika Janina de Los Ángeles, vecina de la zona, comenta que las calles presentan grietas y un evidente deterioro, lo que complica el tránsito vehicular y peatonal a diario.

“Necesitamos que nos atiendan con el desfogue de las aguas de las casas y lluvias, ya que al no haber alcantarillado se estancan y esto produce problemas graves para nosotros, además de malos olores que no se puede ni comer ni dormir”, señaló.

La moradora, que lleva 18 años en el sector, asegura que las obras han sido muy escasas y que esperan con urgencia la intervención de las autoridades.

Para la ciudadana, el abandono de la zona también contribuye al aislamiento, dificultando el acceso a servicios básicos y de emergencia.

La inseguridad afecta al barrio Salvador Allende

A esta situación se suma la inseguridad. Los vecinos denuncian que la falta de patrullaje y de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ha provocado un aumento de robos y hechos delictivos.

La escasa iluminación agrava el problema y mantiene a la comunidad en constante preocupación. César Lavayen, otro habitante del sector, resume el malestar: la ausencia policial genera una sensación permanente de inseguridad.

El Municipio de Quevedo adelanta que levantará un informe para destinar recursos a zonas vulnerables

Ante estos reclamos, el concejal Roberth Alvarado reconoció que parte de la población vive en zonas de riesgo y que se requiere un estudio de reubicación con los servicios correspondientes.

El funcionario explicó que se está levantando un informe para destinar recursos a los sectores más vulnerables de Quevedo.

También indicó que se coordinan talleres con la Policía para orientar a jóvenes a evitar el consumo de drogas o que se integren a organizaciones delictivas que operan en la zona.

El barrio Salvador Allende se conecta con el sector de La Baldramina, que padece problemas similares. Sus calles se encuentran en mal estado; mientras que sus habitantes sufren por constantes robos, ante la falta de presencia policial.

