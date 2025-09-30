Vía Cuenca- Molleturo: con paso controlado en los puntos de cierre

El paro nacional se activó en la provincia de Azuay con el cierre de vías estatales

La vía Cuenca–Molleturo permanece bloqueada con rocas y tierra, mientras vehículos esperan paso desde la noche.

La vía Cuenca–Molleturo–El Empalme permanece cerrada este martes, 30 de septiembre de 2025, debido al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Se cumplen 12 horas de cierre desde las 22:00 del lunes. Decenas de vehículos se encuentran represados en ambos extremos de la carretera, sin posibilidad de avanzar.

Obstáculos en Molleturo y presencia policial

Durante un recorrido realizado por Diario EXPRESO, se constató que en el kilómetro 63, en el ingreso a la parroquia Molleturo, el paso está bloqueado con grandes rocas, cúmulos de tierra y llantas quemadas.

En el sitio se mantiene un fuerte contingente de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Intentos de habilitación y paso parcial

Hugo Gómez, director de la CTE, informó que se ha intentado habilitar una trocha sobre el material colocado en la vía para permitir el paso de los automotores que permanecen desde la noche en espera.

Por algunos minutos lograron avanzar al menos una decena de camiones y furgonetas. Sin embargo, mientras el equipo de EXPRESO permanecía en el punto, se conoció que en otros sectores como Hierba Buena también se obstaculizó la vía.

Según el informe de las autoridades, las vías estatales Cuenca–Girón–Pasaje y la ruta hacia la provincia de Loja están habilitadas. En cambio, las vías de la provincia de Cañar continúan cerradas.

