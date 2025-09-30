Cuenca amanece con las vías cerradas por el paro nacional

Las únicas carreteras habilitadas son la Cuenca- Girón- Pasaje y las que conducen hacia la Amazonía

Cuenca amanece con varias carreteras cerradas este martes, 30 de septiembre de 2025, debido al paro nacional en contra del Gobierno Nacional.

Según el informe del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 el principal cierre en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme en el kilómetro 63 donde los comuneros descargaron tierra y rocas para obstaculizar el paso.

Para evitar que los conductores tomen dicha ruta, que conecta Azuay y Guayas, se impide el paso en la Y de la parroquia Sayausí.

Servicio de transporte urbano limitado

Al cierre de las vías, en Cuenca se suma el limitado servicio de transporte urbano que se ha registrado en las últimas horas.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, informó a través de su cuenta de X que desde la noche del lunes, 29 de septiembre, la Cámara de Transporte ha suspendido el servicio de manera unilateral debido a que no han recibido los valores mensuales de compensación ofrecidos por el Gobierno Nacional ante el retiro del subsidio al diésel.

“Solicito a la Gobernación de Azuay que nos informe sobre este particular y de ser así gestione dichos pagos para que se retome la operación normal en las noches o nos informe que si han sido depositados al sector del transporte los valores ofrecidos”, señaló Zamora.

Cierres viales en Cañar

Otras vías que están cerradas son en Cañar dejando a la provincia azuaya desconectada tanto con la Sierra como con la Costa. Esta medida fue anunciada por la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (Upccc).

El reporte del ECU911 señala que la vía Cuenca - Cañar - Alausí permanece cerrada en: Honorato Vásquez, Coyotor, Jesús del Gran Poder y Yaculoma, debido a las manifestaciones.

También en la vía Zhud – Cochancay- El Triunfo se registran manifestaciones en el sector de Collauco.

