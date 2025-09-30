Paro nacional en Ecuador: Minuto a minuto de la jornada del 30 de septiembre

Se cumple más de 1 semana del paro nacional indefinido convocado por la Conaie y diversos organismos sociales, que reclaman la reinstauración de beneficios económicos para el transporte y el agro, así como soluciones a la crisis en salud y educación pública. Desde su inicio, las movilizaciones han incluido marchas masivas, bloqueos de carreteras en puntos estratégicos y concentraciones frente a instituciones gubernamentales en Quito y Cuenca.

Vías cerradas por manifestaciones

Según el reporte del ECU 911, este martes 30 de septiembre el país amanece con diez vías completamente cerradas en cinco provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Cañar.

En Cotopaxi, la vía Pujilí–La Maná permanece parcialmente inhabilitada en los sectores de Zumbahua y Caserío Río Tigua por la caída de árboles. En Cañar, el tramo Zhud–Cañar que conecta Azuay con Guayas y la región sierra está bloqueado en los puntos de Zhud, Coyoctor y Honorato Vásquez. En Azuay, la carretera Cuenca–Molleturo–El Empalme registra cierre total a la altura de Molleturo, interrumpiendo el paso hacia Guayas y el resto de la costa.

Además de estos bloqueos, las provincias de Imbabura y Pichincha completan el listado de territorios con rutas interrumpidas. En Imbabura, persisten cortes en la ruta hacia Otavalo, mientras que en Pichincha varios accesos secundarios a la capital siguen cerrados, sin reportes de habilitaciones parciales hasta el último boletín matutino del ECU 911.

¿Qué pasó en la jornada de ayer?

Hasta el momento, la jornada de protestas ha mostrado una fuerte presencia de la Guardia Indígena y, en varios casos, un despliegue policial para desbloquear rutas. En la provincia de Cañar, los accesos en Suscal, Gun Chico, Huantug Punku, Achupillas, Pillcopata y Yaculoma permanecen cerrados por las comunidades cañaris.

Más de 1,3 millones de litros de leche han sido desechados por falta de acopio, mientras la Cámara de Comercio de Quito ofreció sus instalaciones para facilitar un diálogo pacífico y la ONU pidió iniciar conversaciones urgentes para evitar una escalada de violencia.

Lo más destacado de la jornada de ayer incluyó el bloqueo continuo de vías en Cañar, la intervención de María Lucila Guitarra, viuda del comunero Efraín Fuerez, quien exigió justicia alegando que su esposo era un trabajador honrado y no un terrorista, y el llamado de la Cámara de Comercio de Quito a un diálogo respetuoso.

