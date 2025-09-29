Cierres viales en Quito hoy: vías cerradas en un nuevo día de paro nacional

Un tráiler averiado bloqueó el paso de la Ruta Viva, por lo cual se afectó la circulación entre Quito y el aeropuerto Mariscal Sucre.

La circulación vehicular desde Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre se vio afectada la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025 debido a un tráiler que sufrió un daño mecánico en el kilómetro 11 de la Ruta Viva, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Aparte de ese percance, la AMT señaló que aunque hubo cierres viales por manifestaciones en la avenida Simón Bolívar, en Pomasqui (norte), y en la intersección de las avs. Mariscal Sucre y Morán Valverde (sur), la circulación se normalizó. La suspensión del paso se dio en el inicio de la jornada de este lunes, sin embargo, las protestas se disiparon.

La Agencia alertó a los usuarios sobre otros cierres en la avenida Galo Plaza Lasso, en el tramo entre la av. Isaac Albéniz y el intercambiador de El Labrador, en el norte; así como en el Centro Histórico, entre las calles Benalcázar y García Moreno, debido a trabajos de rehabilitación vial.

Hasta antes del mediodía también ocurrieron dos accidentes de tránsito. Uno se dio en la av. 6 de Diciembre y Granados, lo que provocó el cierre del carril exclusivo de la Ecovía (norte) y el otro entre las calles Venezuela y 24 de Mayo, en el centro. No se reportaron personas afectadas.

Así están las vías entre Quito y los cantones de Pichincha

Camiones de Emaseo de Quito vuelven a operar tras meses de fallas y controversia Leer más

Mientras en el interior de la ciudad el tránsito fluye, aún existen inconvenientes para circular hacia el norte de Pichincha.

El ECU 911 informó en su reporte de las vías, con corte a las 11:44, que la carretera Quito - Cayambe estaba cerrada en el sector del Puente San José y Loma Gorda. En el lugar se registran manifestaciones, por lo que se recomendó tomar rutas alternas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!