Tras el fin del paro nacional, se habilita la vía Loja–Cuenca en Saraguro

El paso vehicular fue restablecido cerca de las 20:00 de este miércoles en el cantón Saraguro, provincia de Loja

Después de 31 días de movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció el fin del paro nacional. Con esta decisión, una de las primeras rutas en ser habilitadas fue la vía Loja–Cuenca, en el sector Saraguro, donde maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajaron durante todo el día para despejar el paso.

Fin del paro nacional: reabren la vía Loja–Cuenca en Saraguro

Cerca de las 20:00 de este miércoles, el tránsito fue restablecido, permitiendo nuevamente la conexión entre las provincias de Loja y Azuay. La reapertura fue recibida con alivio por los habitantes y transportistas que habían permanecido varios días afectados por la interrupción del paso.

“Este paro nos afectó mucho, sobre todo a quienes vivimos de la producción diaria. No pudimos sacar la leche ni vender el queso; tuvimos que botar parte de lo que se dañó”, comentó María Armijos, productora del sector Urdaneta. En tanto, Carlos Chamba, comerciante de frutas, explicó que “por el cierre no se pudo llegar a los mercados de Cuenca, y eso nos dejó con pérdidas grandes; todo lo que se madura rápido se perdió”.

Productores y comerciantes retoman actividades con la reapertura de la vía Loja–Cuenca en Saraguro. Freddy Inga

Diego Castillo, conductor de transporte pesado, relató que los bloqueos le ocasionaron pérdidas económicas considerables. “Pasamos varios días detenidos en la vía sin poder movernos. Nos tocó dormir en el camión, gastar en comida y combustible, y nadie nos compensará eso”, dijo.

Paro nacional finaliza y restablecen tránsito en vía Loja–Cuenca

Las autoridades locales informaron que la circulación está habilitada, aunque con precaución, debido a que aún se ejecutan trabajos de limpieza y mantenimiento en ciertos tramos. Además, se mantiene personal de vigilancia para evitar nuevos cierres.

La reapertura de la vía representa un alivio para las comunidades de Saraguro y el sur del país, que durante semanas enfrentaron dificultades para movilizarse, comercializar productos y mantener sus actividades cotidianas. Con el tránsito restablecido, se espera que la economía local empiece a recuperarse.

