Tragedia vial en Tungurahua: Bus se volcó y dejó 13 muertos en Simiatug

Es el tercer siniestro vial del mismo tipo en este 16 de noviembre. En Los Ríos, otro bus se volcó y hubo tres fallecidos

Algunos de los heridos del siniestro vial en Simiatug fueron llevados al hospital docente de Ambato.

En este domingo de elecciones, mientras el país se movía entre urnas y papeletas, la parroquia Simiatug, en Bolívar, provincia de Tungurahua, vivía su propia tragedia.

A las 13:00 de este 16 de noviembre, el ECU-911 recibió una alerta desesperada: un bus de la cooperativa Ambateñita, que cubría la ruta Simiatug–Ambato, perdió pista y cayó por una quebrada profunda. La primera cifra estremeció a todos: al menos 13 personas sin vida.

“Toditos se han quedado aplastados". Ese fue el lamento que se escuchó desde las casas cercanas. Vecinos corrieron sin pensarlo. Algunos llegaron antes que los socorristas y quedaron paralizados ante la escena: el bus convertido en un amasijo de fierros, llantas al aire, mochilas desperdigadas entre la maleza y zapatos de niños sin dueño.

Mujeres lloraban buscando a sus hijos, mientras hombres escarbaban entre las hierbas gritando nombres. La lluvia tenue hacía más frío el ambiente, mientras el eco de los sollozos se mezclaba con el crujido del metal.

Ambulancias, policías, militares y bomberos acudieron con cuerdas y camillas. Era una carrera contra el tiempo. Los paramédicos sacaban a los heridos uno a uno; algunos estaban conscientes, otros apenas respiraban.

Heridos fueron llevados a hospitales

Unos 25 pasajeros, heridos, fueron trasladados a hospitales de Ambato, Salinas y Guaranda.

En el sitio, las autoridades confirmaban que entre las víctimas había niños y adultos que pertenecían a familias de Simiatug, Ambato y Facundo Vela.

Los cuerpos sin vida fueron llevados a la morgue de Guaranda, mientras los sobrevivientes intentaban comprender lo ocurrido en una ruta que habían recorrido toda su vida.

“La gente iba a trabajar, a visitar, a cumplir con su voto… nadie imaginó esto”, murmuró una sobreviviente en un video.

En Simiatug, la elección pasó a segundo plano. Lo que quedó fue el dolor y la sensación amarga de un domingo que no se olvidará nunca.

