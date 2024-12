Socavón en Daule deja a 5 poblaciones aisladas

Un socavón en una vía de la parroquia Los Lojas ha generado una serie de problemas en el cantón Daule, en Guayas. En el punto se puede observar cómo más de 150 metros de asfalto se deslizaron de un carril de la vía Chapinero-La Alborada el miércoles 4 de noviembre, obra que fue inaugurada hace tres meses.

Ahora, los cinco recintos que se benefician de esta vía han quedado incomunicados del resto de parroquias y con grandes dificultades para movilizarse fuera de Los Lojas.

Inés Delgado, del recinto Chapinerito, comenta que ahora trasladarse a Guayaquil para buscar medicinas o acercarse al centro de salud próximo se ha convertido en una tarea complicada. “Ya no está pasando ningún carro, no hay cómo hacerlo. Todos cruzan por rutas alternas y nos vemos obligados a caminar hasta el punto más cercano donde pase algún bus. Necesito mis medicinas”, dijo.

De acuerdo con los ciudadanos de esta parroquia, la vía ya tiene algo más de un mes desde que comenzó a presentar grietas. Sin embargo, los ciudadanos hicieron caso omiso, pensando que se trataba de una eventualidad sin mayor repercusión sobre sus vidas.

Ante esta situación, el equipo de la Alcaldía de Daule llegó al punto, junto con maquinaria para iniciar el retiro de escombros y proceder con su arreglo.

No obstante, la ciudadanía teme que estos trabajos no vuelvan a durar. “Es preocupante que una carretera recién inaugurada tenga estos problemas. Ojalá que usen buenos materiales y no cualquier cosa, porque por suerte cuando se hundió de repente, no había nadie. Pero si vuelve a ocurrir y esta vez hay personas, será una tragedia”, sentencia el conductor Hugo García.

Moradores piden que la atención sea rápida y efectiva, pues muchos de ellos creen que el deslizamiento se debe a que la vía fue construida con materiales de mala calidad.

Sin embargo, el Municipio de Daule descartó esa posibilidad e indicó que este incidente es producto de una fuerte sequía que ha azotado al país. “La sequía afectó la estabilidad de la tierra que sostenía la vía, y su peso hizo que se hunda”, indicó el director municipal de Obras Públicas, Ángel Taipe. No obstante, no hubo pronunciamiento sobre el tiempo que tardarán en el arreglo.

