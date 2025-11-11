Sicariato en Salinas: Hombre en moto fue asesinado en la avenida Carlos Espinoza

Son tres crímenes los que se han cometido, en lo que va de la semana, en este cantón de Santa Elena

La Policía Nacional cercó el área donde fue asesinado Cristhian Martínez Guaranda, en el ingreso a Salinas.

Cristhian Martínez Guaranda, de 29 años, fue asesinado la noche del lunes 10 de noviembre en la avenida Carlos Espinoza Larrea, principal vía de ingreso a Salinas, cuando se movilizaba en moto.

Según testigos, dos sujetos que también iban en motocicleta lo persiguieron a gran velocidad y comenzaron a dispararle en plena vía.

Mientras intentaba esquivar las balas, Martínez perdió el control de la motocicleta de placa IZ-683, que terminó volcada sobre el pavimento. En ese momento, los atacantes aprovecharon para acercarse y rematarlo a tiros antes de huir del lugar.

“No pudo salvarse, les llevaba ventaja, pero la suerte no lo acompañó”, comentó un transeúnte que presenció parte del hecho.

Conductores y peatones que circulaban por la avenida vivieron minutos de pánico ante el ataque armado, ocurrido en una de las zonas más transitadas del cantón.

Al inicio, algunas personas pensaron que se trataba de un siniestro vial, pero los repetidos disparos confirmaron la gravedad del suceso.

Minutos después, agentes policiales acordonaron la zona y suspendieron el paso vehicular mientras se realizaban las investigaciones.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, Martínez había estado recluido en la Penitenciaría del Litoral y recuperó su libertad hace algunos meses.

En 2024, su padre también fue asesinado cuando se movilizaba en un taxi.

Vecinos y conocidos lamentaron su muerte. “Es muy triste, a su papá también lo mataron sicarios”, expresó un allegado de la víctima, quien se dedicaba a la entrega de productos a domicilio.

El mayor Emerson Domínguez, jefe del Distrito La Libertad–Salinas, informó que en la escena del crimen se levantaron diez indicios balísticos calibre 9 milímetros y que se recopilaron videos de cámaras de seguridad del sector.

“Estamos realizando el seguimiento de la ruta que tomaron los delincuentes”, precisó el oficial.

Las unidades especializadas analizan el caso sin descartar que se trate de un ajuste de cuentas o una disputa entre bandas delictivas que operan en la provincia.

Nerviosismo ciudadano por los crímenes

La creciente ola de violencia que azota la zona costera mantiene alarmados a los habitantes. En lo que va de la semana, tres personas han sido asesinadas al estilo sicariato en la Península de Santa Elena.

“Antes aquí era tranquilo, pero ahora ya no se puede salir ni de noche”, comentó un comerciante que presenció parte del operativo policial tras el crimen.

