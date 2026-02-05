Restos humanos aparecieron en el mar de Anconcito: Hallazgo preocupó cerca del muelle

La Policía Nacional investiga la identidad del cadáver, en medio de la preocupación por personas desaparecidas

El cadáver, presumiblemente de un hombre, apareció flotando en el mar, cerca del muelle de Anconcito. Se investiga si se trata de un empresario desaparecido.

El amanecer de este jueves 5 de febrero no fue uno más para los pescadores de Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Un cuerpo flotando estremeció a quienes estaban cerca del muelle.

Quienes observaron los restos dieron aviso inmediato a las autoridades y colaboraron en su recuperación para trasladarlos a tierra firme.

Agentes de la Policía Nacional, personal de Criminalística y miembros de Medicina Legal acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de indicios para iniciar la investigación correspondiente.

Debido al avanzado estado de descomposición, la identidad de la persona no pudo determinarse de manera inmediata.

Las primeras pericias permitieron establecer que se trataría de un hombre, información preliminar que ha generado preocupación entre familiares de personas desaparecidas en la costa peninsular.

Ernesto Bustillos, jefe del distrito policial La Libertad – Salinas, confirmó que los restos serán sometidos a exámenes científicos en el centro forense provincial para determinar su identidad.

“En este momento no podemos precisar de quién se trata. Será Medicina Legal y Criminalística la que determine la identidad mediante análisis especializados. Tenemos al menos dos reportes de personas desaparecidas presuntamente por ahogamiento en esta zona”, declaró el oficial.

Preocupación por la desaparición de empresario

El hallazgo ocurre en medio de uno de los casos más dolorosos que vive la provincia: la desaparición del empresario peninsular Víctor Hugo Intriago Barreno, de 67 años, visto por última vez el pasado 31 de enero.

Intriago ingresó al sector de La Chocolatera y Lobería para realizar ciclismo recreativo. Cámaras de seguridad registraron su entrada al área turística a las 10:47 de la mañana.

Horas después, su bicicleta, billetera y teléfono celular fueron encontrados abandonados a un costado de la playa, lo que activó las alertas de sus familiares.

Las autoridades presumen que, tras ejercitarse, el empresario habría ingresado al mar en una zona restringida para bañistas debido a las fuertes corrientes. Desde entonces, su familia vive días de angustia y espera.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Capitanía de Puerto, Policía Nacional y voluntarios han desplegado operativos de búsqueda por mar y aire.

Se han realizado recorridos marítimos, sobrevuelos y patrullajes costeros sin resultados concluyentes hasta el momento.

