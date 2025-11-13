Pronóstico INAMHI: lluvias y tormentas afectarán varias provincias de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un nuevo aviso meteorológico, que prevé lluvias de diversa intensidad desde la tarde del miércoles 12 hasta la noche del domingo 16 de noviembre de 2025. Las precipitaciones afectarán principalmente el centro y norte de la Costa, gran parte de la Sierra y la Amazonía.

En la Amazonía se esperan lluvias con descargas eléctricas, vientos fuertes y posible granizo, especialmente en áreas cercanas a las estribaciones de la cordillera.

La alerta coincide con las votaciones del Referéndum y la Consulta Popular 2025, que se realizarán el domingo 16 de noviembre.

Regiones en alerta

El comunicado indica cuáles serán las provincias con mayor probabilidad de lluvias:

Sierra: Gran parte del callejón interandino.

Costa: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y el norte de Guayas.

Amazonía: Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Instituto recomienda tomar precauciones ante lluvias de distinta intensidad

El Inamhi alerta que estas condiciones podrían provocar acumulación de agua en viviendas, comercios y vías, así como la caída de árboles, presencia de niebla y deslizamientos de tierra en áreas con suelos saturados, por lo que aconseja extremar las precauciones.

El instituto señaló que este comportamiento atmosférico se debe a la inestabilidad provocada por el transporte de humedad desde la cuenca amazónica y el océano Pacífico, así como a la influencia del paso de una onda Kelvin, factores que favorecen la formación de nubosidad y lluvias de distinta intensidad.

