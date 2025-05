¿Qué pasó con la Plaza Canadá? Comerciantes critican fallas en infraestructura

Con una inversión de 769.613,70 dólares, el Municipio de Latacunga inauguró el 2 de abril la cubierta de la Plaza Canadá, ubicada en el barrio San Felipe, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro, una moderna infraestructura destinada a beneficiar a más de 264 comerciantes formales del cantón. La obra incluye una cubierta metálica, patio de comidas, adoquinado para acceso peatonal, sistema de agua potable, bordillos, redes eléctricas y áreas de parqueo.

La infraestructura también contempla baterías sanitarias, 60 estacionamientos, rampas de acceso para personas con discapacidad y siete giros de negocio, estratégicamente distribuidos para satisfacer la demanda ciudadana. No obstante, a poco tiempo de su entrega, una fuerte lluvia evidenció serias deficiencias en la estructura, lo que desató la molestia e indignación del gremio de comerciantes.

Ana Carrera, presidenta del Consejo de Gestión de la Plaza Canadá, denunció que, desde antes de ser reubicados al nuevo espacio, ya se habían advertido filtraciones en la cubierta. “Antes de que nos instalen, con apenas una llovizna ya se veía cómo el agua se filtraba. Se reportaron los fallos, pero nunca hubo una solución”, señaló Carrera.

El pasado sábado 17 de mayo, una intensa lluvia puso en evidencia lo que los comerciantes temían: la cubierta no soportó el aguacero. “Hubo giros de negocio donde la mercadería se mojó completamente”

Uno de los ejemplos es que la señora Ernestina Bustillo tuvo que subirse a las columnas metálicas para colocar carpas y proteger su puesto, sin embargo, el esfuerzo fue en vano porque el agua daño su mercadería, así lo relato la afectada. “¿Quién se hace cargo de estas pérdidas?”, cuestionó Bustillos.

Los comerciantes aseguran que no existe un administrador ni inspectores permanentes en la plaza y que el personal asignado evade responsabilidades. “El inspector que supuestamente está a cargo dice que sólo le corresponde cierta área y del resto no sabe nada. Así no se puede trabajar”, reclamó la dirigente.

Críticas a la administración municipal

Carrera también apuntó directamente a la administración municipal: “Esta cubierta no sirve. Tiene un presupuesto altísimo y está mal hecha. Pasaron casi dos años para entregarnos esta obra y ahora que la tenemos, no cumple con lo prometido”.

Además, aseguró que si se plantea el desalojo temporal de los comerciantes para reparar la cubierta, no lo permitirán. “Que se suban como puedan y arreglen. Nosotros no vamos a salir. Vivimos del día a día, no tenemos sueldos fijos como los funcionarios del municipio”, subrayó.

La plaza Canadá alberga a 264 comerciantes formales. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Frente al reclamo de los comerciantes, la vicealcaldesa de Latacunga, Martha Jaya, reconoció las fallas en la estructura. “El problema fue causado por una lámina mal colocada que provocó la filtración. Ya se está solicitando la documentación de la obra y se activarán las garantías correspondientes para que el contratista corrija los errores”.

Jaya recordó que la obra aún no ha sido entregada de forma definitiva y que existe un plazo de garantía en el que el contratista es responsable de subsanar los defectos. “Vamos a exigir el informe técnico del fiscalizador y del administrador de contrato. No podemos recibir una obra que no esté en óptimas condiciones”, afirmó.

En medio de un contexto económico difícil para el cabildo, la vicealcaldesa también indicó que no se incrementará personal en la institución y que se adoptarán medidas de austeridad. “El municipio está enfrentando serios problemas financieros. En febrero no se pudieron pagar sueldos y todavía estamos esperando transferencias del Gobierno”, explicó.

Sobre el papel fiscalizador de los concejales, Jaya recalcó que las inspecciones deben hacerse con acompañamiento técnico para garantizar que las obras cumplan con los términos de referencia. “No se trata solo de ir y mirar, sino de verificar con expertos si lo ejecutado cumple lo contratado”, señaló.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros. Solo queremos trabajar con dignidad. Esta plaza debía ser un espacio que mejorara nuestra calidad de vida, no que la complique más”, concluyó Ana Carrera.

