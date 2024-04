Peninsulares caminaron seis kilómetros desde La Libertad a Santa Elena

A Fernando Soriano, de 22 años, no le importó la alta temperatura, ni los azotes que recibió durante el recorrido del viacrucis, el joven representó a Jesús en el denominado 'recorrido de la fe' que todos los años se cumple por Viernes Santo en la provincia de Santa Elena.

La jornada religiosa que tuvo un trayecto de seis kilómetros empezó a las 07:00 en la explanada de la iglesia San Benito en La Libertad y culminó cerca del mediodía en el cerro El Tablazo de Santa Elena, lugar donde Jesús es crucificado ante la presencia de miles de feligreses.

"Hago esta penitencia para pedirle a Dios perdone mis culpas y proteja a mi familia. Me siento halagado de representar a Jesús en su sacrificio que hizo por salvar al mundo. Siempre quise hacer esto", dijo Soriano.

El joven Fernando dijo que no le importó recibir azotes porque no se compara a los que recibió Jesús. Joffre Lino

A diferencia de años anteriores, está vez fueron los jóvenes quienes hicieron la representación del cuadro vivo del padecimiento de Cristo. Soriano fue escogido entre más de dos centenares de integrantes de las agrupaciones juveniles religiosas. María fue representada por la joven Erika Quimi.

"El objetivo del relevo es que sean las nuevas generaciones los protagonistas de la fe, son ellos los que deben promover el cristianismo", señaló Monseñor Iván Minda, representante de la Arquidiócesis de la península.

Los creyentes provistos de parasoles y algunos aplicándose cremas antisolares caminaron implorando a Dios para que pare la violencia criminal que azota esta provincia, algunos que llevaban crucifijos los levantaban con la mirada al cielo para que el padre celestial escuche sus pedidos.

Algunos como el pescador Francisco Choez del puerto de Santa Rosa, confeccionó su propia cruz para participar del recorrido, "llevo cinco años haciendo este sacrificio porque Dios me concedió el milagro de salvarme de una enfermedad. Los médicos ya no me daban esperanza, el poder divino me salvó", indicó.

