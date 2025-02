Corte Constitucional da 'luz verde' para ejecutar paso lateral Babahoyo - Jujan

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo definitivo que ratifica la legalidad del proceso iniciado por la Prefectura de Los Ríos en relación con la construcción del Paso Lateral Babahoyo-Jujan, en la provincia de Los Ríos. Con esta decisión, se permite que la obra vial continúe su ejecución tras verse afectada por el impedimento de expropiación de aproximadamente diez hectáreas de terreno a una camaronera que está ubicada en el trazado del proyecto.

Una disputa legal de dos años

Este conflicto legal se inició hace más de dos años, cuando la empresa Camarones y Langostinos S.A. (Calademar S.A.) interpuso una acción judicial alegando afectaciones a sus intereses comerciales a causa de la construcción del paso lateral. La Prefectura de Los Ríos, por su parte, defendió la legalidad y la necesidad del proyecto, argumentando que se trata de una obra de interés público destinada a optimizar el tránsito vehicular y a potenciar el desarrollo económico del sector.

En la sentencia, la Corte Constitucional determinó la vulneración del derecho al debido proceso, en lo que respecta a la garantía de ser juzgado por un juez competente, lo que llevó a la anulación de fallos previos en contra de la Prefectura. Con este pronunciamiento se dejó sin efecto la sentencia de febrero de 2023 que había amenazado la continuidad del proyecto, permitiendo que la construcción avance conforme a lo planificado.

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, mencionó que el fallo es triunfo de la provincia y el país, porque la construcción del paso lateral aliviará significativamente el tráfico en la vía Panamericana E25 en el sentido Babahoyo – Guayaquil y viceversa. Se estima que alrededor de 20,000 vehículos circularán diariamente por esta vía, evitando el congestionamiento que se produce al pasar por el cantón Jujan, en las horas pico.

El transportista Adrián Castro, mencionó que espera ver concretarse la obra porque ya ha transcurrido mucho tiempo desde su lanzamiento y aún no termina. “Ojalá que luego de superar ese impedimento podamos tener esa nueva ruta para llegar a Guayaquil. Soy chofer profesional y más de una vez me he quedado atrapado en el tráfico de Jujan ya sea por el semáforo o por algún sepelio. Espero que eso termine y haya más fluidez al momento de viajar”, indicó.

El proyecto del Paso Lateral Babahoyo-Jujan, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros, inicia a la altura de los Puentes Gemelos y conecta con la E25 en el extremo sur de Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). Además de los dos carriles, la obra contempla la construcción de un puente vehicular sobre el río Jujan en coordinación con la Prefectura del Guayas, así como la implementación de señalización, iluminación estratégica y medidas de seguridad vial.

En relación al fallo de la Corte Constitucional, Diario Expreso buscó el pronunciamiento de la empresa Calademar S.A., pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reporte.

