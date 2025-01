Babahoyo: Una vía 'sin dueño' lleva años en mal estado y nadie puede intervenirla

Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Cabildo de Babahoyo, aseguran no tener competencia en los aproximadamente dos kilómetros que comprende el acceso norte de la capital de la provincia de Los Ríos. Y así, la obra que fue inaugurada en noviembre de 2014, con una durabilidad de 50 años, se destruye ante la mirada de la ciudadanía que habita y transita por la zona todos los días.

Blanca Cepeda expresó que la rehabilitación del espacio fue un anhelo de los moradores y cuando al fin se cumplió, todos quedaron contentos, pero jamás se imaginaron que en los primeros años, el carretero que conecta con los dos viaductos de las parroquias El Salto y Barreiro, presentaría elevaciones en la carpeta de hormigón armado.

En varios tramos de la vía hay baches, desprendimientos de hormigón y elevaciones que obligatoriamente hacen detener la marcha de los conductores para evitar accidentes. El espacio más crítico está a la bajada del puente de la parroquia El Salto, donde los carros pequeños pasan rozando el guardafangos por el hundimiento en la vía.

La ciudadanía espera un arreglo

El chofer Enzo Gómez expresó su reclamo a las autoridades ya que la vía tiene un abundante tránsito vehicular porque conduce desde la cabecera cantonal de Babahoyo hasta la vía estatal E25. “Eso parece un tobogán de subidas y bajadas que para quien no conozca y venga a velocidad puede salir volando. ¿Cómo habrán construido esto que al poco tiempo empezó a elevarse?”, cuestionó.

La moradora Silvia Ortega añadió que ha sido testigo de accidentes de motocicletas que, por tratar de evitar los tramos dañados, se salen del carril de circulación y terminan en siniestros. “Sería bueno una inspección por parte de las autoridades para que vean cómo solucionarlo. En cualquier momento, Dios no quiera, ocurre una desgracia y ahí seguramente vendrán, pero no esperan que algo así suceda para mejorar la vía”, añadió.

Babahoyo. Es el tramo que conecta con los dos puentes de las parroquias El Salto y Barreiro Tatiana Ortiz

Al Gobierno Nacional este tramo le significó una inversión de casi 25 millones de dólares, cuyos trabajos eran la rehabilitación del acceso de 1.7 km de longitud, en el cual también se incluyó la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Catarama y San Pablo. Sin embargo, en una última consulta realizada por este Diario a esa Cartera de Estado, se conoció que ese acceso no forma parte del trazado de las redes viales estatales del país. Por ende, no está dentro de sus competencias intervenirlo.

Paralelamente, el Director de Obras Públicas del Municipio de Babahoyo, Roger Pulecio, explicó que el Cabildo no ha recibido dicha obra con documentos, por lo que ellos tampoco pueden entrar a realizar trabajos en ese espacio. “Por un acuerdo ministerial sacan ese tramo de las redes estatales y determinan así que es competencia del Municipio, pero no hemos recibido la obra de forma oficial. Quisieron entregarlo en administraciones y no les aceptaron por las condiciones en las que ya se encontraba la vía”, declaró.

No obstante, Pulecio sostuvo que están programando reunirse con el Director de Obras Públicas para ver qué solución darle al tema que reclaman los babahoyenses. “La parte eléctrica, hablemos del alumbrado de los puentes, está a cargo de CNEL y son ellos quienes han iluminado en su momento los viaductos, pero luego se roban los cables y vuelven a quedarse a oscuras”, concluyó el funcionario.

