Operativo en Cotopaxi: cabecillas fueron aislados tras desórdenes en la cárcel

La Policía trasladó a 16 reclusos desde Cotopaxi a Santa Elena y ejecutó una requisa en el centro penitenciario

Con un amplio operativo de seguridad fueron trasladados los 16 presos hasta la cárcel del Encuentro.

Durante la madrugada hasta cerca de las 13:30 del lunes 10 de noviembre, la Policía Nacional cumplió un operativo de traslado de 16 personas privadas de libertad desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi hacia la provincia de Santa Elena. La acción, ejecutada por vía aérea, tuvo como objetivo aislar a los internos identificados como los principales generadores de conflicto dentro del centro penitenciario.

El coronel Armando Padilla, comandante de la Subzona 5 Cotopaxi, confirmó que los reclusos trasladados eran considerados cabecillas que promovían desórdenes y resistencia ante las disposiciones del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). “A través del aislamiento de ciertos cabecillas vamos a tener mayor control, mejor seguridad”, aseguró el oficial, destacando que el procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y sin incidentes.

Requisa general tras el traslado

Una vez culminado el operativo, desde las 05:00 del martes 11 de noviembre se ejecutó una requisa integral en las diferentes etapas del centro penitenciario, incluida el área transitoria. Durante la intervención, los privados de libertad permanecieron en sus celdas, ya que se suspendieron temporalmente las salidas al patio mientras se realizaba un “barrido” y registro total de los pabellones.

Padilla explicó que esta acción busca prevenir amotinamientos y mantener la tranquilidad interna luego de la salida de los reclusos más conflictivos. “Se levantan registros totales del lugar para garantizar que no existan objetos prohibidos ni riesgos para la seguridad del personal ni de los internos”, señaló.

El operativo de requisa participo personal de la Brigada Patria, quienes informaron que como resultado de la operación militar de control de armas, municiones y explosivos en los pabellones de mínima, transitoria y máxima seguridad del centro carcelario, registraron celda por celda.

Resultado del control decomisaron cigarrillos, 30 teléfonos, paquetes de diferentes gramos con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pipas artesanales, chips de telefonía móvil, cargadores, auriculares, armas cortopunzantes, entre otros objetos prohibidos.

Los privados de libertad fueron trasladados en avión con estrictas medidas de seguridad. Cortesía

Mayor control y prevención de incidentes

Desde septiembre, la Policía Nacional asumió el control de la seguridad en el centro penitenciario de Cotopaxi. En ese periodo se ha registrado una muerte violenta y otros decesos en investigación, que preliminarmente se manejan como posibles suicidios.

La cárcel del Encuentro está diseñada para albergar a más de 700 reclusos de alta peligrosidad. Christian Vinueza - EXPRESO

El comandante añadió que los operativos de requisa se efectúan de manera diaria o cada pasando un día, lo que ha permitido detectar y retirar objetos ilícitos como terminales móviles y dispositivos electrónicos utilizados, presuntamente, para extorsionar desde el interior de la cárcel. “Estamos reforzando la seguridad con presencia policial permanente y medidas preventivas que eviten cualquier intento de desestabilización”, finalizó Padilla.