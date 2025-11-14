Operativo 'Embestida 51 ': caen policías involucrados en presunto robo de $100.000

Un total de 13 implicados entre policías y civiles conformaban una red de robos mediante falsos allanamientos

Tras nueve meses de labores investigativas, y en articulación con la Fiscalía del cantón Manta, la Policía Nacional ejecutó la operación 'Embestida 51', que permitió desarticular un presunto grupo delictivo dedicado a falsos allanamientos y al robo de dinero en domicilios previamente seleccionados. Así lo informó el coronel Wladimir Acurio, jefe policial de la Subzona Manabí.

La investigación surgió tras un grave hecho registrado el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 19h40, cuando seis individuos vestidos de civil, portando chompas similares a las utilizadas por unidades investigativas y movilizándose en un vehículo negro robado, ingresaron sin orden judicial a un domicilio. Allí habrían violentado las seguridades del inmueble y sustraído cerca de 100.000 dólares en efectivo.

Según el coronel Acurio, durante las tareas investigativas se determinó la participación de una organización delictiva integrada por ciudadanos y varios servidores policiales en servicio activo, quienes habrían cumplido roles específicos en la planificación y ejecución de estos falsos allanamientos con el fin de apoderarse de bienes de valor.

Operativo 'Embestida 51' se desarrolla en Manabí y Guayas para desarticular presunta organización criminal. CORTESÍA

Allanamientos, detenciones e indicios



Con base en los elementos recabados, la autoridad competente emitió siete órdenes de allanamiento, ejecutadas en Manta, Portoviejo y Montecristi (Manabí) y en los sectores de Chongón y Mapasingue (Guayas). Además, se cumplieron 15 órdenes de detención con fines investigativos en Jipijapa, Manta, Cuenca, Zamora, Guayaquil y Tungurahua.

Detenidos:

07 servidores policiales (uno registra antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización). 06 civiles (dos presentan antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización).

Indicios levantados:

13 terminales móviles Dinero en efectivo Varios documentos vinculados al caso

El coronel Acurio señaló que la Policía Nacional reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, actuando con firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la ley. Añadió que continuarán colaborando con la Fiscalía para el esclarecimiento total del caso, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas investigadas.

