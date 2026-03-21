Cárcel en Santa Elena: ubicación y capacidad de la nueva prisión de Ecuador

El presidente, Daniel Noboa, anunció la construcción de un nuevo reclusorio ubicado cerca de la cárcel del Encuentro

En medio de una de las peores crisis carcelarias que ha enfrentado Ecuador en los últimos años, el presidente Daniel Noboa anunció la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad, un proyecto que busca marcar un antes y un después en el sistema penitenciario del país.

El nuevo complejo carcelario, según se ha dado a conocer, se levantará en las inmediaciones de la cárcel de El Encuentro, ubicado en la comuna Juntas del Pacífico, al sur de la provincia de Santa Elena. “Estamos construyendo una cárcel para 15.000 personas, y así resolveremos el hacinamiento que actualmente supera los 3.000 privados de libertad”, afirmó el mandatario durante una entrevista radial.

En el mismo espacio, también confirmó el cierre definitivo del centro carcelario de Machala, cuyos internos serán trasladados progresivamente hacia la cárcel de El Encuentro, como parte de una reestructuración del sistema penitenciario nacional.

En la comuna Juntas del Pacífico ubicada en zona sur de Santa Elena se construirá una nueva cárcel, sería el segundo centro carcelario en esta jurisdicción

Este nuevo reclusorio sería el segundo proyecto de gran escala impulsado por el Gobierno en la provincia. Inicialmente, la construcción estaba prevista en las cercanías de la parroquia Anconcito, en el cantón Salinas, pero la propuesta generó un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos, quienes alertaron sobre el impacto negativo en una zona urbana y turística.

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Ante ese escenario, surgió una alternativa que terminó imponiéndose: ubicar el nuevo reclusorio en la misma área de la cárcel del Encuentro, aprovechando la seguridad, accesos viales y despliegue logístico ya existente, dijo Noboa. Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de cuestionamientos y preocupación en las comunidades cercanas.

En paralelo, Noboa lanzó un mensaje al sistema judicial. “Estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, la UAFE y la Secretaría de Integridad para detectar posibles actos de corrupción en jueces y operadores de justicia”, advirtió, dejando entrever que la crisis penitenciaria no solo responde a la falta de infraestructura, sino también a fallas estructurales en el sistema.

Incertidumbre en territorio comunal



Mientras desde el Gobierno se delinean los planes, en la comuna Juntas del Pacífico, conocida como la ´capital de la ciruela´ en la península, predomina la incertidumbre. Habitantes consultados aseguran que la información oficial ha sido escasa.

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Según relataron, semanas atrás funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) visitaron la zona y mencionaron el proyecto de forma preliminar, pero sin precisar detalles técnicos, límites territoriales ni posibles afectaciones.

“Vamos a esperar una reunión general que el cabildo deberá convocar. Tienen que respetar las tierras que nos pertenecen como comuneros. Si van a construir, que sea en los terrenos que legalmente les correspondan”, expresó Tomás Gabino, uno de los pobladores, reflejando el sentir de una comunidad que exige claridad antes de que avance la obra.

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