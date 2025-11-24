Municipio de Durán responsabiliza a la ciudadanía por exceso de acumulación de basura

Tras la publicación de EXPRESO que puso en evidencia el problema de recolección de desechos en Durán y la existencia de más de 200 microbasurales en la ciudad, el Municipio emitió una respuesta, atribuyendo la situación a la responsabilidad ciudadana.

RELACIONADAS Durán está asfixiada por montañas de basura y fallas en la recolección de desechos

Según indicó el Cabildo, estos puntos críticos de acumulación de residuos no están incluidos en las rutas ni en los sitios autorizados para la recolección.

“Son consecuencia del incumplimiento de los horarios establecidos, la disposición inadecuada de desechos en esquinas y espacios públicos, y la falta de corresponsabilidad de algunos ciudadanos, lo que impacta directamente en la limpieza, la salud y la seguridad de Durán”, detalló el Municipio en un comunicado de prensa la tarde de ayer.

En Durán los peatones corren por semáforos apagados y la falta de agentes de tránsito Leer más

Además, la entidad explicó que en zonas como El Recreo y la vía Durán-Yaguachi se han establecido dos horarios de recolección nocturna; mientras que en los sectores de Los Helechos, Durán City, El Dorado y Andalucía, aseguraron que se reforzaron los horarios y que se está trabajando para: retirar los residuos acumulados en puntos no autorizados; recuperar y mantener limpios los espacios públicos y mejorar las condiciones de salubridad en los barrios.

El Municipio, encabezado por Luis Chonillo, exhorta a la ciudadanía a respetar los horarios y rutas de recolección, a no arrojar basura en espacios públicos ni formar botaderos clandestinos, y a denunciar estas prácticas para poder intervenir oportunamente.

Sin embargo, los moradores insisten en que hay zonas donde apenas se recogen pocos desechos de la montaña de basura existente, y en otras donde ni siquiera llegan con frecuencia debido a las amenazas y la inseguridad.

La ciudadanía también hace mala disposición de los desechos, pese a que hay letreros advierten no hacerlo. FRANCISCO FLORES

Preocupaciones de la ciudadanía

Desarticulan red de extorsión a transportistas en Durán: capturan 15 sospechosos Leer más

El experto en temas ambientales, Xavier Salgado, ha hecho un llamado de atención sobre la urgencia con la que debe abordarse el problema de la gestión de residuos en Durán. Salgado enfatiza los riesgos sanitarios directos, al señalar: “Se han identificado más de 200 microbasurales en Durán. La insalubridad está generando un incremento de bacterias, virus y enfermedades. Los vecinos que viven cerca de estos puntos son los más expuestos. Los recursos hídricos también están siendo afectados, además del impacto ambiental que esto provoca”.

Actualmente, la mayor inquietud de los habitantes de Durán gira en torno al inminente inicio de la temporada de lluvias. Existe un profundo temor de que la acumulación de basura y la deficiente disposición de los desechos provoquen graves inundaciones en la localidad.

Andrés Valdiviezo, quien reside en la cooperativa 28 de Agosto (un área donde un recién abierto hotel coexiste con uno de los vertederos más grandes del cantón), expresó esta preocupación de manera contundente: “Cuando empiecen las lluvias, esto va a ser una catástrofe. Los canales están llenos de basura y el agua no va a tener por dónde salir. Vamos a flotar sobre los desechos”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!