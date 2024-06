Loja: La falta de obras obliga al barrio a encerrarse al caer la noche

En la vía occidental de paso a la ciudad de Loja se encuentra el barrio Fernando Daquilema, un sector que se vuelve particularmente peligroso al caer la noche. La mayoría de sus calles carece de alumbrado público, lo que ha provocado que los habitantes sean víctimas del delito.

Luis Sivisaca, presidente del barrio, expresó su preocupación ante esta situación. “Los estudiantes y los moradores no pueden caminar en las noches por temor a ser asaltados. Incluso yo he sido víctima de robo en mi propio domicilio, donde me sustrajeron dinero y electrodomésticos”, comentó Sivisaca.

Ante esta problemática, Sivisaca ha solicitado a la Empresa Eléctrica Regional del Sur la instalación de alumbrado público. Los representantes de la empresa indicaron que colocarían las luminarias siempre y cuando el Municipio no interfiera en la obra. Sin , hasta la fecha, la directiva del barrio no ha recibido respuesta alguna a la solicitud enviada a la municipalidad, dejando a los vecinos en una situación de incertidumbre.

Además de la inseguridad, los residentes enfrentan otro grave problema: vías en pésimo estado.

Greis Pintado, quien ha vivido en el vecindario durante treinta años, señaló que en verano el polvo se vuelve asfixiante, causando problemas respiratorios a los habitantes. Durante la temporada de lluvias, las calles se transforman en lodazales, provocando caídas y fracturas.

Recientemente, los directivos del barrio convocaron a una reunión con representantes de Seguridad Ciudadana del Municipio y de la Empresa Eléctrica para tratar estos problemas urgentes. Ninguno de los invitados asistió a la reunión, dejando a los residentes sin soluciones.

La comunidad de Fernando Daquilema continúa esperando acciones concretas de las autoridades para mejorar la seguridad y la infraestructura de la ciudadela, mientras el temor y la frustración aumentan con creces.

Sobre por qué no hay una respuesta al tema del alumbrado y cuándo se ejecutarán las obras viales, EXPRESO consultó al Cabildo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

