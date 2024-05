Loja: concejales envían ultimátum al alcalde, de lo contrario, le piden renunciar

Este martes 21 de mayo, nueve de los once concejales que conforman el Concejo Municipal de Loja enviaron una "carta abierta" al alcalde Franco Quezada para exigirle resultados y un plan de desarrollo claro para el cantón, de lo contrario, le piden renunciar a su cargo.

Alcalde de Santo Domingo 'ortigará' a agentes de la CTE si no salen del cantón Leer más

Lea también: Asambleísta del PSC encabeza la Comisión que tratará temas de la consulta popular

El documento -que se hizo público en horas de la tarde y noche de este martes- cuestiona la falta de soluciones por parte de Quezada en "temas críticos" como la recolección de desechos sólidos, la infraestructura vial, el control del comercio informal, un contrato paralizado para el asfaltado de barrios y la provisión de agua potable y alcantarillado.

Además, los ediles señalan que la falta de "un plan claro de desarrollo que oriente las acciones" de la actual administración, han estancado a Loja y la "han echado al abandono".

Por su parte, los nueve concejales que suscriben este pronunciamiento, indican que como Concejo Municipal han presentado más de 30 proyectos normativos y que le han facilitado a la presente administración "más de un millón de dólares anuales adicionales para obra pública" gracias a dos reformas aprobadas en diciembre de 2023.

"De su parte no hemos visto concretarse resultados significativos" refiere el texto y en duros términos señalan que de parte del burgomaestre solo han escuchado "ofrecimientos, promesas y excusas".

Franco Quezada ganó la Alcaldía de Loja en las elecciones seccionales de 2023 con el 29,25 % de los votos. FACEBOOK. MUNICIPIO DE LOJA.

Sugieren "dar un paso al costado" al alcalde Franco Quezada



En la carta pública dirigida a Quezada, los nueve ediles le exigen un plan claro, un equipo asesor competente y "medidas inmediatas para rectificar el rumbo" de Loja, de lo contrario, le recomiendan considerar "la posibilidad de dar un paso al costado".

El documento estuvo firmado por los concejales Pablo Carrión, Miguel Castillo, Lenin Cuenca, John Espinosa, Santiago Erraez, Diana Guayanay, Iván Ludeña, Pablo Quiñonez y Polibio Vélez. Los únicos dos concejales que no suscribieron el pronunciamiento fueron Yuri Yaguana y Adálber Gaona.

26 jefes departamentales del Municipio de Loja no cumplen con el perfil requerido

El concejal de Loja, Santiago Erráez, indicó a EXPRESO que la actual administración de Franco Quezada debe cambiar asesores y jefes departamentales debido a que no tienen ningún tipo de experiencia para los cargos en los que están.

Erráez señala que, recientemente, presentó una denuncia en la Contraloría General del Estado (CGE) debido a que 26 jefes departamentales no cumplen con el perfil y que "no tienen ninguna clase de experiencia". Añadió que estos funcionarios "no cumplen con lo que dice el manual de valoración de puestos".

El concejal Santiago Erráez ha presentado una denuncia contra 26 jefes departamentales que no cumplen con el perfil requerido para el puesto. FACEBOOK. SANTIAGO ERRÁEZ.

Henry Kronfle es una de las opciones del PSC para las presidenciales de 2025 Leer más

El concejal indica que existen dos alternativas si el alcalde Franco Quezada no toma en cuenta los pedidos de los nueve ediles que firmaron la carta abierta. La primera es la revocatoria del mandato. Señala que este proceso es "largo y tedioso" y que tiene un "costo gigante en estos momentos que estamos sin plata".

La segunda opción, a la que considera "la más fácil", es la remoción del cargo, refiriendo que el burgomaestre ya ha "incumplido algunas normas expresas". Indica que de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), cualquier ciudadano o concejal puede presentar la solicitud de remoción.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!