Loja enfrenta a una ola de abandono y maltrato animal

Los animales de compañía, como perros y gatos, son para muchos en el mundo compañeros leales y miembros más de la familia. Sin embargo, en Loja, decenas de ellos son víctimas a diario de maltrato y abandono. Las denuncias por crueldad animal han generado protestas en las calles, exigiendo justicia, respeto, cuidado y mejores condiciones de vida.

Darío Córdova, comisario municipal de Medio Ambiente y Minería, señaló que diariamente se reciben entre 10 y 15 denuncias de este tipo. Las sanciones dependen de la gravedad del caso, con multas que van desde el 50 % de un salario básico hasta un sueldo completo, además de 400 horas de trabajo comunitario y la prohibición de tener mascotas a su cargo.

Córdova enfatizó que la normativa vigente prohíbe la venta y comercialización de animales, exigiendo a los propietarios cumplir con requisitos básicos como vacunación, desparasitación, alimentación adecuada y paseos con correa.

El Municipio de Loja, a través de la Comisaría de Ambiente, ha recibido evidencias de maltrato por parte de propietarios irresponsables. En cumplimiento de la ordenanza 030-2021, se ha notificado a los infractores y se los ha sancionado. Sin embargo, para las familias, esto no es suficiente.

“No se percibe el cambio. Esas personas, los maltratadores, merecen, además de altas penas monetarias, cárcel. Solo así aprenderán a respetar otra vida”, piensa Rosario Palacios, habitante de Loja.

Situación. Los animales maltratados en Loja son llevados hasta el Centro de Protección de fauna urbana. FREDDY INGA

Por otra parte, la vicealcaldesa Diana Guayanay reveló que existen denuncias de maltrato que llevan hasta tres años sin ser resueltas. Explicó que los comisarios han realizado operativos para retirar animales en riesgo y trasladarlos al Centro de Control de Fauna Urbana. No obstante, este lugar enfrenta serios problemas de hacinamiento y falta de recursos.

Con un presupuesto anual de apenas 20 mil dólares, el centro no logra cubrir la atención de los animales rescatados, cuando el monto ideal debería ser al menos 60 mil dólares. Ante esta situación, se ha solicitado un aumento de fondos y mejoras en la infraestructura.

El pedido de especialistas

Katia Betancourt, veterinaria responsable del Centro de Recuperación de Fauna Urbana, explicó que los inspectores reciben las denuncias y trasladan a los animales maltratados al refugio, donde se les evalúa física y psicológicamente. “Si llegan enfermos o heridos, les proporcionamos tratamientos hasta su recuperación. Luego se les vacuna, desparasita y esteriliza antes de llevarlos a campañas de adopción”, detalló.

La especialista lamentó que muchas personas abandonen a sus mascotas amarradas en la puerta del centro, lo que ha agravado la crisis de espacio. La capacidad del lugar es para 40 animales, pero actualmente alberga más de 60.

Yoselyn Gahona, defensora de los derechos de los animales y miembro de la fundación Acolita, ha sido testigo de casos lamentables. Recordó el de un perro que fue encontrado con una soga incrustada en su cuello, lo que le provocó una grave infección y puso en riesgo su vida. Gracias a la intervención de voluntarios, el animal recibió atención médica y logró salvarse.

Las organizaciones de protección animal insisten en que la solución no solo radica en sancionar a los infractores y que las autoridades ejerzan más controles, sino en generar conciencia sobre la tenencia responsable. “Si alguien no puede comprometerse con el bienestar de una mascota, es mejor que no la tenga”, concluyó Gahona.

