torre de avistamiento
Torre. El mirador está situado en medio de la Reserva Arenillas.Ministerio de Ambiente

La Reserva Arenillas cuenta con torre de avistamiento

El mirador tiene una altura de 16 metros y reforzará la vigilancia

Recientemente, el Ministerio de Ambiente inauguró la torre de avistamiento Los Ceibos, en la Reserva Ecológica Arenillas, situada en la provincia de El Oro, como parte del refuerzo de las tareas de control y vigilancia en cinco áreas marino-costeras del país, según informó a través de un comunicado, esa cartera de Estado. Te puede interesar San Joaquín, un polo de turismo vivencial a minutos de Cuenca

La torre de avistamiento Los Ceibos, llamada así en homenaje al bosque seco típico de la región, está construida con hormigón armado, madera plástica reciclada, policarbonato; vidrio templado transitable y tiene una altura de 16 metros y capacidad para 12 personas. Asimismo, cuenta con iluminación LED para mayor visibilidad nocturna, lo que facilita el trabajo de los guardaparques.

Junto con la torre, el Gobierno Nacional entregó dos dispositivos de geolocalización y ocho motocicletas. Los GPS de precisión, destinados a la Reserva Ecológica Manglares Churute y al Refugio de Vida Silvestre Pacoche, permiten registrar rutas, recolectar datos geográficos y monitorear con mayor detalle la biodiversidad y el estado de conservación de estos ecosistemas, mientras que los vehículos sirven para realizar patrullajes más ágiles por caminos estrechos y senderos.

La utilidad de los vehículos

"Estos vehículos sirven para realizar patrullajes más ágiles por caminos estrechos y senderos, así como se mejoran los tiempos de respuesta durante controles rutinarios y situaciones de emergencia", menciona esa cartera de esta en un comunicado.

Adem´´as de la Reserva Ecológica Arenillas, las ocho motocicletas beneficia directamente a las siguientes áreas protegidas: Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa Elena; Refugio de Vida Silvestre Manglares; Estuario del Río Muisne; Reserva Ecológica Manglares Churute; y el Refugio de Vida Silvestre Pacoche.

