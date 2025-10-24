Expreso
pasajeros
Pasajeros. Para los adultos mayores, el pasaje es libre los domingos.Joffre Lino

La Libertad mantiene la gratuidad del pasaje para adultos mayores

La medida que se aplica los domingos devuelve tranquilidad a la población

El temor de cientos de adultos mayores de La Libertad quedó atrás. A pesar de la eliminación del subsidio al diésel y de los episodios de extorsión que han afectado a las cooperativas Puerto Peninsular y Salisel, se confirmó que la gratuidad del pasaje en el transporte urbano los días domingo continuará vigente.

La noticia generó una ola de alegría entre los beneficiarios. Para muchos, esta medida representa más que un simple ahorro: es una oportunidad de seguir movilizándose con dignidad y autonomía. “Es muy bueno que esto se mantenga. Estábamos preocupados”, expresó emocionado el maestro jubilado Segundo Sánchez.

Sanciones para quienes no cumplan

En distintos sectores de la ciudad se sintió la satisfacción ciudadana. Florencio de la Cruz, morador del barrio San Francisco, destacó la singularidad del beneficio: “Este es el único cantón del Ecuador donde se respetan nuestros derechos. Los domingos aprovechamos para visitar a la familia o ir al mercado sin pensar en el pasaje”.

El director de la Empresa Pública de Transporte y Seguridad Vial de La Libertad (Lalitran EP), Juan Pazmiño, señaló que esta medida es un acto de justicia. “Los adultos mayores merecen respeto y reconocimiento. Además, los conductores que se nieguen a trasladarlos serán sancionados. Nuestro personal continuará con los controles para garantizar el cumplimiento de la disposición”, enfatizó. 

