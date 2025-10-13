Transporte urbano en La Libertad se reactiva bajo fuerte resguardo policial y militar

Los buses volvieron a circular tras tres días de suspensión por amenazas de extorsión

Los buses urbanos en el cantón La Libertad retomaron el servicio habitual la mañana de este lunes 13 de octubre de 2025.

El transporte urbano volvió a operar con normalidad en La Libertad bajo un fuerte resguardo policial y militar, luego de tres días de suspensión por amenazas de extorsión atribuidas al grupo criminal Los Pepes. Las autoridades locales y la Policía Nacional reforzaron los patrullajes en sectores críticos, Mientras las investigaciones avanzan.

Desde las primeras horas del día, las unidades circularon bajo un estricto resguardo policial y militar. Patrullas acompañaron los recorridos y vigilaron las oficinas de ambas empresas, ubicadas en el sector Velasco Ibarra, al sur de la ciudad, donde la semana anterior se registraron ataques armados contra instalaciones y vehículos.

Los delincuentes dejaron panfletos atribuidos al grupo criminal Los Pepes, en los que exigían el pago de 20.000 dólares a cambio de permitir que los buses operen. Las amenazas incluían advertencias de incendiar las unidades con pasajeros, lo que obligó a suspender el servicio en pleno feriado de octubre.

Ante la crisis, Juan Pazmiño, director de la Empresa de Transporte y Seguridad Vial de La Libertad (Lalitran), coordinó acciones con unidades élite de la Policía Nacional para reforzar los patrullajes y desarticular a los responsables.

En los barrios considerados críticos los buses viajan con acompañamiento policial. JOFFRE LINO

“Se ha dialogado con los conductores y directivos de las cooperativas. El personal de inteligencia avanza en las investigaciones y estamos garantizando la seguridad del transporte urbano”, señaló el mayor Emerson Domínguez, jefe de Operaciones del circuito La Libertad–Salinas.

Uniformados vigilarán por la seguridad

Pazmiño, por su parte, hizo un llamado a la ciudadanía: “Viajen con confianza, los uniformados custodiarán las unidades en los sectores críticos. Los delincuentes no van a someter a nuestra ciudad”.

El servicio comenzó a restablecerse parcialmente la tarde del domingo, y desde este lunes se normalizó por completo.

Reacción ciudadana

Entre los usuarios, el retorno del transporte fue recibido con alivio. “Con fe en Dios que nada va a pasar. Hay que llenarnos de valentía, los buenos somos más. La transportación urbana es necesaria para movilizarnos dentro de la ciudad”, expresó la moradora Miriam Moreira mientras abordaba un bus en el centro de La Libertad.

