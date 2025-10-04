La historia detrás del desfile en honor a la virgen de La Merced
El colorido pregón celebra una fecha religiosa de Cotopaxi
El pasado miércoles 24 de septiembre, se llevó a cabo en la ciudad de Latacunga la celebración de la Mama Negra, un desfile colorido con 75 comparsas que atrajo la atención de más de 6.000 espectadores entre locales y turistas.
Se trata de una de las festividades más representativas del sincretismo religioso y cultural del país, en honor a la Virgen. Una festividad que fue instaurada como agradecimiento a la Santa por haber “detenido” una erupción del volcán Cotopaxi en el siglo XVIII.
La jornada arrancó al pie de la iglesia Virgen de La Merced donde se recitaron loas en honor a ella. Después, al son de la banda del pueblo los bailarines, con coloridos atuendos, iniciaron el trayecto entre danza y sonrisas.
El personaje principal
Aunque la celebración, para dicha fecha, se realiza en Latacunga y tiene en su mayoría elementos indígenas, también es una fiesta de afroecuatorianos y mestizos. La Mama Negra, quien es el personaje principal del desfile, representa a una mujer de tez negra que, montada a caballo, lanza leche o licor al público como bendición.
Durante el recorrido, también destacaron otros personajes como el Ángel de la Estrella (que representa la protección espiritual); los Huacos (que son las figuras andinas que ahuyentan el mal); y el Capitán (líder del desfile).
