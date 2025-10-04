Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

mama negra
Personaje. La Mama Negra es la figura emblemática del desfile.Archivos Expreso

La historia detrás del desfile en honor a la virgen de La Merced

El colorido pregón celebra una fecha religiosa de Cotopaxi

El pasado miércoles 24 de septiembre, se llevó a cabo en la ciudad de Latacunga la celebración de la Mama Negra, un desfile colorido con 75 comparsas que atrajo la atención de más de 6.000 espectadores entre locales y turistas.

Te puede interesar Banderas, música y civismo marcaron el Pregón Octubrino en la UG

Se trata de una de las festividades más representativas del sincretismo religioso y cultural del país, en honor a la Virgen. Una festividad que fue instaurada como agradecimiento a la Santa por haber “detenido” una erupción del volcán Cotopaxi en el siglo XVIII.

VIRGEN DE LAS MERECES EN EL MIRADOR

Fiesta de la Virgen de las Mercedes: devoción y cultura en el mirador de Playas

Leer más

La jornada arrancó al pie de la iglesia Virgen de La Merced donde se recitaron loas en honor a ella. Después, al son de la banda del pueblo los bailarines, con coloridos atuendos, iniciaron el trayecto entre danza y sonrisas.

RELACIONADAS

El personaje principal

Aunque la celebración, para dicha fecha, se realiza en Latacunga y tiene en su mayoría elementos indígenas, también es una fiesta de afroecuatorianos y mestizos. La Mama Negra, quien es el personaje principal del desfile, representa a una mujer de tez negra que, montada a caballo, lanza leche o licor al público como bendición.

Durante el recorrido, también destacaron otros personajes como el Ángel de la Estrella (que representa la protección espiritual); los Huacos (que son las figuras andinas que ahuyentan el mal); y el Capitán (líder del desfile). 

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La caza de aves en Egipto, entre la tradición y la extinción

  2. El reyezuelo ilustra la carrera para adaptarse al cambio climático

  3. El planeta errante que más rápido crece

  4. San Lorenzo vibró en el Día del Pueblo Afro

  5. La historia detrás del desfile en honor a la virgen de La Merced

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  5. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

Te recomendamos