La joven secuestrada en Santa Elena fue liberada por los delincuentes

La noche de este miércoles 22 de mayo, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional logró rescatar a la joven de 22 años que la mañana de este día fue secuestrada en el barrio ´Las Crucitas´ en la ciudad de Santa Elena.

Se conoció que la chica fue abandonada por los maleantes en las inmediaciones de la población ´San Rafael, en el sur de la península. Al parecer los secuestradores la abandonaron después de que los agentes les seguían los pasos.

Es que luego de conocerse del secuestro, la Policía efectuó diez allanamientos a viviendas en la ciudad de Santa Elena en donde se detuvo a un sospechoso del rapto. Las acciones policiales se extendieron hasta altas horas de la tarde y, según la información que maneja la entidad esto pudo dar cabida a que la víctima sea puesta en libertad.

El taxi que utilizaron los delincuentes para llevarse a la mujer fue encontrado cerca de las 10:00 en la comuna Buena Fuente, por lo que se sospechaba que en los sitios aledaños podría haber estar la joven.

El coronel de policía, Jaime Rúales, jefe del comando provincial de Santa Elena, informó que se cree que un allegado del chofer del taxi habría participado de manera directa en el rapto y presión que hizo que los maleantes dejen libre a la chica.

“La abandonaron al pie de la vía principal, cerca de unos arbustos. Luego un motorizado vio a la joven y la ayudó”, manifestó el oficial.

La joven que fue raptada es hija de un comerciante, nativo de Riobamba que tiene un prospero negocio en la ciudad de Santa Elena. La familia de la joven es practicante de la religión evangélica, estos se unieron en oración durante todo el día para que la chica aparezca

A los habitantes de Santa Elena, tal como pasa en otras provincias del país, les preocupa la cantidad de raptos que se se han registrado este año. "No recuerdo nunca haber escuchado de tantos raptos, hoy son prácticamente a diario y no solo en Santa Elena. En Guayaquil, se multiplican los casos. Urge que alguien haga algo. No podemos vivir en zozobra. Siento terror", señaló Dania Velasco, habitante de Salinas.

Según datos de la Policía Nacional, el secuestro es uno de los delitos que se ha vuelto común en Ecuador en los últimos dos años. Del 1 al 22 de mayo de este año, de hecho, se ha reportado el rapto de 935 personas, 216 más que el 2023, en el mismo período. El Distrito Metropolitano de Guayaquil (Guayaquil, Durán y Samborondón) es el que registra el mayor número de casos, 448 .

El teniente coronel Luis Cano, jefe nacional de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), informó que en las últimas 72 horas (entre lunes y miércoles) su unidad investiga 10 casos de secuestros: cuatro en Los Ríos, cuatro en Guayas, uno en Manabí y uno en El Oro. “Las provincias más críticas son Los Ríos y Guayas. En el caso de Los Ríos, los cantones de Quevedo y Buena Fe; y en Guayas, Durán y Guayaquil. En muchos casos, las víctimas no son escogidas de forma selectiva, sino de oportunidad. Las interceptan en ejes viales, afuera de su casa o en la calle”, indicó.

