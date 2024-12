Helado de cacho: el postre artesanal que mantiene viva la identidad de Bolívar

A las 06:00 Carmen Zavala Benítez inicia su día hirviendo la leche de vaca con la que prepara el helado de cacho considerado el postre tradicional del cantón Chimbo, Bolívar.

La elaboración empieza preparando la combinación de especias que le darán sabor a la leche, luego le agrega azúcar y finalmente el colorante amarillo huevo.

Una vez hervida la mezcla se coloca de apoco al bote metálico donde se comienza a batir manualmente durante una hora. Para lograr la consistencia de helado, en los alrededores del recipiente se coloca hielo picado y sal en grano, esta última evita que el hielo se derrita y el producto permanezca congelado por más tiempo.

Durante los últimos 25 años Carmen realiza la misma jornada todos los días, con la ayuda de su esposo Rolando Izquierdo o sus dos hijos, para vender el 'helado de cacho' en su local ubicado en la calle 3 de Marzo. "Aquí estaré hasta que Dios me de vida y cuando él decida llevarme, mi familia deberá continuar con el legado de nuestros antepasados", explica.

La receta lleva en su familia desde la época en la que su bisabuela María Cruz Espinoza empezó a prepararla el helado para la venta en el pueblo. Luego el oficio lo aprendió su abuela Judith Rea quien a su vez le enseñó a su progenitora Azucena Benítez y posteriormente Carmen Zavala decidió no dejar morir la tradición familiar y heredó el cacho del toro que lleva más de 80 años en la familia.

Carmen y su esposo trabajan en la preparación del bote con el hielo para empezar a batir. TATIANA ORTIZ FRANCO /expreso

Con ese utensilio artesanal se sirve el helado en las copas y desde esa improvisada acción al postre se lo conoce con el nombre de helado de cacho.

TODO UNA TRADICIÓ´N

En la cultura local el helado es apetecido por los comensales de la zona y hasta de quienes van de paso por la ciudad. Su popularidad se debe a la recomendación de quienes lo prueban por primera vez y quedan encantados con el sabor. Sin embargo, pese a que Chimbo es la cuna de la preparación de esta bebida congelada, aún no recibe el reconocimiento por parte de las autoridades locales como uno de los postres emblemáticos de la provincia de Bolívar.

Carla Santos dice que cada vez que visita Chimbo se le hace imposible dejar de pasar degustando el helado que vende Carmen. Añade, que lo prefiere con la jalea de mora y una porción de cake, la combinación perfecta para tener energía y hacer las compras en la feria del fin de semana.

"Tiene un sabor que no puedo explicar y sobre todo vengo por la forma artesanal de la preparación. Quizás no sean los únicos, pero para mí son los mejores helados de cacho que he probado aquí en Chimbo", relató.

En el local de Carmen el valor del helado de cacho más pequeño es de 0.75 centavos y de ahí lo puede pedir en copa. "Tengo clientes que me dicen no puedo pasar por Chimbo sin antes comprar el helado. Gracias a la recomendación de las personas el producto tiene se mentiene como una tradición", finaliza.

