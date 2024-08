El futuro de la empresa de agua de Quevedo, sin certezas

La preocupación por la falta de recursos en la Empresa Pública municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quevedo (Epmapaq) es latente en esta ciudad de Los Ríos. Y las consecuencias están a la vista: el servicio que ofrece esta institución es calificado como “pésimo” por decenas de usuarios.

En varios sectores suburbanos hay quejas porque el agua llega sucia a las casas o incluso en muchas ocasiones no existe el abastecimiento del líquido.

“Tenemos más de tres meses en que viene el agua y se va, a veces no anuncian que habrá corte. Y cuando mandan los tanqueros, no todos alcanzan a llenar sus tachos”, explicó Carola Méndez, residente de la parroquia Venus del Río, afectada por los reiterados cortes en el suministro del líquido.

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, explicó que actualmente la empresa de agua potable no cuenta con la solvencia económica necesaria para garantizar un mejor servicio. Por ello, el Municipio está planteando su liquidación.

Matute señaló que uno de los mayores inconvenientes es la falta de pago de los usuarios por el servicio y busca medidas que ayuden a impulsar la economía de esa institución.

Dijo que se está gestionando el financiamiento para la construcción de las nuevas plantas de agua para las parroquias San Camilo y San Cristóbal. Esas obras suponen una inversión de aproximadamente 35 millones de dólares, con una planificación a 25 años plazo.

Pero de no obtenerlo, el alcalde dijo que se decidiría por la opción de liquidar la empresa para convertirla en dirección municipal y así puedan tener una planificación dentro del presupuesto del Cabildo.

Pero Matute hizo señalamientos a la ciudadanía y refirió que al no existir una “cultura de pago” sería muy complicado poder hacer cualquier tipo de inversión.

En caso de que la empresa de agua potable pase a manos del Cabildo, el alcalde mencionó que ya hay una empresa mexicana interesada en integrar una alianza para inversiones. Si se oficializa el traspaso, esta compañía entraría en el 2025.

Traspaso. El Municipio ha planteado liquidar la empresa de agua ante los problemas económicos. Daniel Vite

La Empresa de agua de Quevedo necesita 200 mil dólares mensuales para mantenerse a flote

Mientras que el gerente de la empresa de agua, Darwin Reyna, indicó que de ser absorbida por el Municipio, se modificaría su estatus administrativo y ya no tendría autonomía, como ocurría hasta antes del 2010.

Reyna indicó que actualmente la empresa tiene un promedio de ingresos mensuales de 130 mil dólares y que para ser sustentable necesitaría alrededor de 200 mil dólares.

El funcionario explicó que de 30 mil usuarios registrados solo unos 4 mil serían los que cumplen con las aportaciones.

“Vamos a trabajar con planillas de pago, sin embargo, considero que los usuarios no deberían esperar la notificación, ya que ahora hay facilidades para poder realizar estas transacciones”, puntualizó Reyna.

Frente a todo este escenario, la ciudadanía sigue recibiendo un deficiente servicio y requiere soluciones urgentes.

“¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir sufriendo porque no hay agua? No nos dan gratis, nosotros pagamos. Cada día no sabemos si va a caer agua. Y cuando cortan, no sabemos si vendrá algún tanquero y esa es otra pelea para que nos dejen algo”, dijo Marcelo Loor, residente de San Camilo.

