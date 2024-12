La magia de la Navidad se enciende en Salinas

La noche del miércoles 4 de diciembre, el malecón de San Lorenzo, en el sector Las Palmeras del balneario de Salinas, provincia de Santa Elena, se iluminó con magia y alegría. El motivo fue el encendido del pesebre gigante, una tradición que, por segundo año consecutivo, se lleva a cabo en este emblemático lugar.

Magia de diciembre

Este evento marcó oficialmente el inicio de la temporada navideña en la ciudad costera. Su propósito es atraer tanto a turistas como a residentes, quienes podrán disfrutar del espectáculo de luces y la imponente representación de la tradición cristiana.

Con 20 metros de altura y ubicado junto a la arena, el pesebre se ha convertido en un verdadero espectáculo. "Es espectacular y se puede ver desde muy lejos. Está fantástico", comentó emocionada Azucena Cuello, una visitante de Guayaquil que fue de las primeras en admirarlo.

Los asistentes no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías y grabar videos junto al pesebre. "No he visto algo así en otro sitio. ¡Bien por Salinas, que en estos tiempos difíciles que atraviesa el país logra encender el fervor navideño!" expresó Nubia Cárdenas, otra visitante.

Ciertos de personas acuideron al encendido del Pesebre Gigante en el balneario de Salinas JOFFRE LINO

El fervor navideño también se encenderá en La Libertad y Santa Elena

Para el sábado 7 de diciembre, está programado el encendido de árboles navideños gigantes en los cantones de La Libertad y Santa Elena, que junto con Salinas conforman la provincia peninsular.

En la ciudad de Santa Elena, el árbol y las alegorías navideñas estarán ubicados en la plazoleta del parque Vicente Rocafuerte. Por su parte, en La Libertad, el escenario será la explanada del edificio municipal.

Con estos eventos, la península se prepara para vivir una temporada llena de luces, alegría y el espíritu de la Navidad.