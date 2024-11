Accidente aéreo en La Libertad: ¿En qué estado se encuentran los heridos?

El pasado 26 de noviembre, un grave accidente sacudió el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, cuando una avioneta modelo DA 20 C1 FAE 1064 se estrelló en la avenida Eleodoro Solórzano. El siniestro no solo dejó un saldo trágico con la muerte de la capitana Diana Estefanía Ruiz Solís y el cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez, sino que también afectó a dos civiles que se encontraban en el lugar.

Un encuentro inesperado con el destino. Uno de los heridos, Jesús Manuel Bazán Córdova, motociclista y trabajador de delivery, narró a EXPRESO cómo el accidente cambió su vida en cuestión de segundos. “Iba por el carril izquierdo entregando un pedido cuando algo cayó del cielo. Todo se nubló y, de repente, estaba en el suelo con mi moto encima”, explicó Bazán. Agradecido por haber sobrevivido, atribuye su milagrosa supervivencia al uso adecuado de su casco y equipo de protección.

El motociclista se encuentra actualmente hospitalizado con una fractura en la nariz y un evidente impacto psicológico. El doctor Alfonso Baste, a cargo de su atención, destacó la importancia del casco, "El casco le salvó la vida", enfatizó, a la vez que lamentó casos pasados donde el equipo no fue suficiente para proteger a las víctimas.

Investigación y traslado de la aeronave

Tras el accidente, la Fiscalía acudió a la clínica para recoger la declaración de Bazán Córdova. Además, el miércoles a las 20:30, la avioneta fue retirada y trasladada a la Escuela Superior Militar de Aviación "Cosme Renella Barbatto" en Salinas. Los peritos de la Junta Investigadora de Accidentes Militares inspeccionaron el lugar antes de su traslado, recolectando muestras del motor y realizando mediciones necesarias para la investigación.

Los habitantes de La Libertad aún en shock por el accidente, continúan recordando a los fallecidos y apoyando a los sobrevivientes, esperando que luz pueda surgir de esta tragedia, advierten.

Familiares y amigos despidieron con honores a la capitana Diana Ruiz, quien desde peña soñó con ser piloto. Yadira Illescas

"Lo que vivimos fue horrible, no tanto como para quienes murieron y sus familias, pero fue horrible. Solo vimos caer la nave y pensamos ver a muchas más personas muerte. Me duele la muerte de la capitana y el cadete, dos jovencitos que habían luchado tanto por comerse el mundo. Dos jovencitos cuyos rostros aún guardo en la mente. Me apena tanto el dolor de su familia y me atemoriza todavía pensar que fuimos más los que pudimos morir... ", evoca Carmen Pino, habitante de La Libertad.

¿Qué equipo está a cargo de la investigación?

La Junta Investigadora del caso está integrada por cuatro miembros de las fuerzas terrestre, naval y aérea. Los peritos, según la entidad ha confirmado a EXPRESO, permanecieron alrededor de tres horas en el lugar del accidente, recolectando muestras y realizando mediciones. Hasta este 28 de noviembre, ninguno de ellos ha adelantado información sobre las posibles causas del siniestro.

“Debemos esperar el informe de la Junta Investigadora. Ellos, tras las pericias correspondientes, determinarán en detalle lo ocurrido”, señaló el brigadier de la FAE, Luis Fierro, durante su visita al lugar del accidente la mañana del miércoles.

