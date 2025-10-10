Estudiante de Salcedo gana medalla de oro en Olimpiada de Matemáticas en Perú

Joel Arias se impuso en la competencia con más de 1.500 participantes

Joel Arias, estudiante de la Unidad Educativa Alejandro Dávalos Calle, ubicada en la periferia del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, se ha convertido en motivo de orgullo nacional al obtener una medalla de oro en la Olimpiada Binacional de Matemáticas, realizada en Tumbes, Perú.

El joven, emocionado por el reconocimiento, expresó su gratitud con humildad: “Este logro no hubiera sido posible sin mis compañeros, mis padres y mis maestros. Me anima a seguir creciendo, aprendiendo y esforzándome cada día más. Agradezco a Dios, a mis padres, a mis docentes y a mis compañeros por su apoyo incondicional.”

Joel relató que la preparación para este desafío inició durante el período de vacaciones escolares, lo que le permitió dedicar más tiempo a los estudios y al entrenamiento matemático. El 16 de agosto, tras un viaje de diez horas, llegó a Tumbes, Perú, para competir en la fase binacional del certamen. Su esfuerzo se vio recompensado con el primer lugar entre decenas de estudiantes de distintos países, incluyendo Ecuador, Perú y Bolivia.

La rectora de la institución, Nancy Fonseca, manifestó el orgullo que sienten como comunidad educativa. “Somos una escuela fiscal, ubicada en la periferia, pero con un compromiso enorme con nuestros estudiantes. Ver a Joel destacarse no solo a nivel nacional, sino internacional, es algo maravilloso.”

Más de 1.500 participantes

Fonseca destacó que la escuela ya venía participando en competencias de razonamiento lógico-matemático desde mayo, cuando asistieron a un concurso en Lima, con más de 1.500 participantes. Fue en el segundo concurso, en junio, cuando Joel obtuvo el primer lugar, asegurando su clasificación a la fase binacional en Tumbes.

Fernando Arias, padre de Joel, expresó su alegría y emoción al ver el fruto del esfuerzo de su hijo. “Nos sentimos muy dichosos. Joel ya había obtenido medalla de oro en una competencia nacional en Latacunga, superando incluso a estudiantes de colegios particulares. Él representó a la única escuela fiscal entre participantes de Guayaquil, Daule y Manta, y fue el único en traer medalla de oro de Tumbes”, destaca con orgullo.

El docente de matemáticas Paul Tipanluisa, tutor de Joel y con una maestría en el área, ha implementado un enfoque diferente para el aprendizaje. “Los niños son muy activos, por eso trabajamos con juegos didácticos como el velocímetro de razonamiento abstracto o el medidor de coeficiente intelectual (IQ). En lugar de memorizar, los estudiantes aprenden jugando, compitiendo entre ellos y resolviendo desafíos”.

