En siniestro vial murió joven futbolista que era reconocido en Daule y Santa Lucía

El otro conductor implicado en este siniestro de tránsito, que manejaba una volqueta, huyó del lugar

En la calzada quedó la moto en la que se movilizaba Ehitel Misael Cantos Castro.

Varios equipos de fútbol de Daule y Santa Lucía, en la provincia del Guayas, expresaron mensajes de condolencia por la muerte de Ehitel Misael Cantos Castro.

“Fuiste un amante del fútbol y durante más de una década dejaste tu legado participando en diferentes campeonatos y ganando en las canchas, que siempre fueron tu objetivo”, fue una de las expresiones de pesar por el fallecimiento.

Cantos murió en un siniestro vial ocurrido la tarde del pasado viernes en la vía Perimetral, en el cantón Daule.

La víctima, de 26 años, se movilizaba en una motocicleta cuando se registró el impacto con una volqueta. El cuerpo del joven deportista quedó en la calzada junto a su vehículo.

Mientras tanto, el conductor del vehículo pesado huyó del sitio. Minutos después, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) localizaron la volqueta abandonada a varios metros del lugar del siniestro.

Víctima de siniestro vial era futbolista galardonado

Peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) realizaron varias pericias para determinar la tipología del incidente vial y establecer responsabilidades.

Conocidos de la víctima informaron a las autoridades que el joven laboraba en una piladora del cantón y residía con su familia en el recinto Piñal, ubicado a 20 minutos de la cabecera cantonal.

“Ehitel era un gran jugador de fútbol; por eso ganó decenas de medallas y trofeos en distintos recintos de Daule y Santa Lucía, que hoy lloran su partida. Estamos de luto; su legado en las canchas siempre estará con su equipo”, recalcó Vanessa Fajardo Román, amiga de la víctima y presidenta del club deportivo del recinto El Mangle, de Santa Lucía.

