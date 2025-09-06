El plátano, en todas sus presentaciones, tendrá su cuarto festival

La cita gastronómica será en Babahoyo este fin de semana

El sabor del plátano en todas sus presentaciones deleitará el paladar de las personas que este sábado y domingo acudan al Cuarto Festival del Plátano, un evento que busca rescatar las tradiciones gastronómicas y culturales en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.

La cita tendrá lugar en el Complejo Deportivo El Chorrillo, desde las 09:00 de la mañana, donde 40 emprendedores ofrecerán 65 platillos elaborados a base de este fruto considerado uno de los alimentos más representativos de la gastronomía ecuatoriana.

La feria contará con 27 stands en los que se expondrán 15 propuestas para desayuno, 24 variedades de almuerzos, 11 piqueos, 15 postres y, como complemento innovador, tres licores artesanales preparados a partir del plátano. La Coordinadora General del festival, Silvana Muñoz, destacó que esta iniciativa “ha marcado un antes y un después en la cultura riocense, pues de aquí nacen expresiones culturales que empoderan al plátano como símbolo de la gastronomía montubia y de la identidad del campo”.

La Carrera del Plátano

Además de la oferta gastronómica, habrá juegos tradicionales y la Carrera del Plátano, competencia en la que los participantes cargarán racimos en sus hombros y recorrerán el parque.

