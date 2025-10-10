Ejército Ecuatoriano despliega fuerzas militares desde Latacunga hacia Quito

Con el objetivo de reforzar la seguridad en la capital, el Ejército Ecuatoriano ejecuta un amplio despliegue militar hacia la ciudad de Quito. La operación incluye el traslado de personal y medios logísticos desde distintas provincias del país, con la finalidad de garantizar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos quiteños.

Desde Latacunga se movilizan tropas hacia la capital del país

Desde el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, partieron este viernes varias unidades de las Fuerzas Especiales que conforman el contingente militar dispuesto para esta misión. La movilización se realiza por vía terrestre y aérea, con el uso de aeronaves Boeing 737 y Hércules, que facilitan el traslado de los efectivos hacia la capital.

El coronel Patricio Núñez, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 “Patria”, informó que este operativo forma parte de un plan nacional de defensa y apoyo a la seguridad interna. “Nos encontramos recibiendo a una delegación de soldados de las Fuerzas Armadas provenientes de diferentes provincias del país. Este personal reforzará la seguridad de la ciudad capital. Es un plan diseñado para la defensa de Quito, sin descuidar las demás misiones que cumplimos alrededor del país”, explicó el oficial.

Despliegue de tropas del Ejército Ecuatoriano con destino a la capital del país. Gloria Taco

Fuerzas Armadas trasladan 3.000 militares para reforzar el orden en Quito

Según un comunicado de las Fuerzas Armadas, se estima que alrededor de tres mil efectivos militares serán trasladados hacia Quito durante el día. “Hemos priorizado y maximizado nuestras capacidades. Este personal ha sido destinado para reforzar a nuestra capital y así evitar cualquier tipo de desmanes que puedan registrarse en estos días”, detalló.

El operativo, coordinado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, busca fortalecer el dispositivo militar en puntos estratégicos de la ciudad y garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas. “Estamos transportando personal en nuestras aeronaves, y este despliegue responde a una planificación integral que tiene como finalidad proteger a la ciudadanía y mantener el orden público”, puntualizó el coronel.

Ejército Ecuatoriano reafirma su compromiso con la paz y el orden

El Ejército Ecuatoriano reafirmó, mediante un comunicado oficial, su compromiso de continuar realizando este tipo de acciones preventivas para impedir que se susciten hechos violentos que atenten contra la paz. Además, destacó la cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado para preservar la estabilidad en el territorio nacional.

La presencia de las Fuerzas Especiales en Quito constituye una medida de seguridad temporal, pero de alto impacto, destinada a garantizar la protección de los ciudadanos y de las instituciones del Estado ante cualquier eventualidad. Con esta operación, el Ejército busca transmitir un mensaje de confianza y respaldo a la población quiteña.

