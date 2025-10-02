Manifestantes denuncian represión policial en protesta contra medidas económicas

Gremios sociales denunciaron la creciente represión por parte de policías y militares contra todo opositor de Noboa

Manifestantes reclamaron por el aumento del precio del diésel y del IVA.

Varios manifestantes resultaron afectados por impactos de balas de goma y fueron rociados con gas pimienta durante una protesta realizada la tarde de este jueves 2 de octubre en el centro de la ciudad de Guayaquil.

Por segundo día consecutivo, gremios de trabajadores, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, campesinas y otros grupos sociales caminaron a lo largo de la avenida 9 de Octubre, desde el parque Centenario (avenida Lorenzo de Garaycoa) hasta el Malecón Simón Bolívar, para reclamar contra las políticas económicas y de seguridad del presidente Daniel Noboa.

La caminata inició alrededor de las 16:30. Pese a que se trataba de una marcha pacífica, varios ciudadanos denunciaron que fueron agredidos por agentes policiales durante el trayecto.

“Quiero denunciar la agresión de la que fui víctima, ordenada por el señor Noboa contra quien proteste en contra de su política económica, que afecta el bolsillo de los ecuatorianos”, expresó Ronald Pesantes, vicepresidente nacional de la Federación Democrática de Trabajadores.

Y agregó:

“Nos recibe la Policía con balas de goma al cuerpo y la cara. Me partieron la nariz, me dispararon en el pecho y la espalda”, dijo, mientras mostraba las heridas sufridas.

Gabriela Montero, estudiante universitaria de Medicina en el sistema de educación pública, también resultó afectada durante la manifestación y relató lo ocurrido:

“Me tiraron gas pimienta directo a los ojos. Tuve que tirarme al piso porque no podía ver ni respirar, y en ese momento intentaron pasarnos las motos por encima. Nos parece tremendo que a quienes los curamos, a los futuros médicos, nos hagan esto”, protestó.

Carteles con mensajes críticos contra el Gobierno Nacional. ÁLEX LIMA

¿Por qué protestaban los ciudadanos en el centro de Guayaquil?

Durante la marcha, los participantes mostraron mensajes de rechazo contra la eliminación del subsidio al combustible diésel, el aumento de tres puntos porcentuales del IVA (Impuesto al Valor Agregado), los niveles de inseguridad y la criminalización de la protesta social.

“No se puede comprar la conciencia del pueblo”,

“Pedimos diálogo y nos responden con balas”,

“La deuda es con el pueblo, no con el FMI (Fondo Monetario Internacional)”,

“No a otro bobo oligarca en el poder”, decían algunos de los mensajes.

A las 18:15, los presentes se desplazaron desde la avenida Malecón Simón Bolívar hacia la Gobernación del Guayas para continuar con la protesta, escoltados por decenas de policías a pie, en motocicletas y a caballo, todos fuertemente armados.

