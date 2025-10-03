Bases de seguridad de EE. UU. en Ecuador: ¿dónde irán?

John Reimberg anunció que en los próximos días se espera la visita de la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem

Las bases que instalará una empresa de seguridad vinculada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security).

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el Gobierno realizará recorridos por distintas zonas del país para definir la ubicación de las bases que instalará una empresa de seguridad vinculada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security).

En entrevista con Teleamazonas, Reimberg anunció que en los próximos días se espera la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, quien participará en la evaluación de los sitios estratégicos donde podrían establecerse estas instalaciones. Aunque no se precisó la fecha exacta de su llegada, el ministro adelantó que se trata de una iniciativa enmarcada en la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

“Vamos a hacer ciertos recorridos por distintos puntos del país para establecer dónde podría ir la mejor base”, señaló Reimberg, quien también explicó que las instalaciones no serían exclusivamente militares, sino que funcionarían como centros integrados de seguridad. En ellas operarían diversas unidades del Departamento de Estado de EE. UU., con el objetivo de combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada.

Es la segunda visita de la funcionaria estadounidense en menos de seis meses

La visita de Noem se da en el contexto de un próximo referéndum en Ecuador, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el país.

Esta sería la segunda visita de la funcionaria estadounidense en menos de seis meses, tras su primera llegada en julio de 2025, cuando se anunció un acuerdo de cooperación en seguridad.

Reimberg destacó que el apoyo internacional es clave para enfrentar a organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, que han sido reconocidas como amenazas transnacionales. “Es un equipo que viene a sumarse en esta lucha que estamos llevando desde el día número uno del Gobierno”, afirmó

