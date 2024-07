La Alcaldía de Durán anuncia el plan que promete "reconquistar" los barrios

La Alcaldía de Durán anunció este 3 de julio más detalles sobre su plan cantonal de Convivencia Pacífica y Gobernanza Ciudadana, que es la estrategia o el pedido que la ciudadanía por meses ha venido solicitando tras los índices de violencia en el cantón registrado. Que ya no viven, sino que sobreviven, y que no tienen cómo ni dónde compartir con sus vecinos y la familia, han asegurado. La rueda de prensa no se limitó a abordar la violencia proveniente de la delincuencia organizada, sino a todas sus formas y a las acciones necesarias para recuperar los barrios de esta ciudad. Que el fin es reconquistarlo, sentenció el alcalde Luis Chonillo.

Los disparos del Gobierno ahora apuntan a Luis Chonillo Leer más

En discursos previos Chonillo ha hablado de este proyecto que tiene como objetivo favorecer la prevención social y mejorar la percepción de seguridad. Esto, dijo este 3 de julio, lo realizará de la mano de las entidades a cargo de la seguridad y la comunidad, que son los que saben qué pasa, qué necesita y de qué carece cada zona. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio del Interior están entre los entes que han colaborado e intervenido en este plan.

Parte de estas medidas, según detalló el primer edil, buscan proporcionar instrucciones y orientación a la ciudadanía sobre cómo actuar ante diferentes eventos relacionados con la inseguridad.

(Lo invitamos a leer: Luis Chonillo: “Recibimos tantas amenazas como el primer día en el Municipio”)

En esta ocasión, Chonillo y Luis Sosa, secretario ejecutivo del consejo de seguridad de Durán, resaltaron que la labor está enfocada en tratar los problemas sociales y en recuperar los espacios públicos para mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Chonillo hizo énfasis en que el programa incluye ejecutar obras y proyectos para recuperar incluso parques, barrios, puntos de encuentro, sitios que además puedan y tengan potencial turístico. Él indica que si bien la iniciativa ya lleva en marcha varios meses, su aprobación formal queda pendiente en la mesa del Consejo Cantonal.

'Arropados' por la violencia en Durán Leer más

“Con esta dirección de la la ONU y del Ministerio del Interior se ha realizado el trabajo técnico para este plan… Se hizo un diagnóstico de los problemas sociales, y la prevención es el eje principal a tratar de este plan”, comenta Sosa.

Pese a estos planes, a decir de Chonillo en el cantón se ha evidenciado que existen varias limitaciones de las instituciones, falta de recursos y poca intervención comunitaria

Razón por la que el funcionario agregó que se trabajará en las vulnerabilidades territoriales, como la poca iluminación; y las sociales, afectada por la violencia en todos sus estratos como la agresión intrafamiliar y deserción escolar. “Uno de los principales objetivos es transformar el entorno para favorecer la prevención social y fortalecer las capacidades de las instituciones. Se fomentará la apropiación de los espacios públicos, queremos que la comunidad tenga mayor participación, y se fortalecerán las capacidades de las instituciones para mitigar delitos”, agrega.

Chonillo a secretario de Noboa: "No banalicemos la inseguridad" Leer más

Para todo esto, el alcalde precisó que se han establecido 124 puntos en los que se trabajará en conjunto con la comunidad y las instituciones públicas para esta reconquista de los barrios. Entre las ya ejecutadas están las brigadas médicas, peticiones al Gobierno Central por la presencia permanente de la fuerza pública, cursos de capacitación para las mujeres, impulso a emprendimientos, deportes, fortalecimiento de la educación, entre otros ejes.

Entre los objetivos que ha planteado la Alcaldía para el término de 2024, está el recuperar el 30 % de la ciudadela El Recreo con la regeneración de vías, empoderamiento del área con ferias de emprendimiento, y dotar de iluminación zonas oscuras. “Posteriormente, en los planes está retomar también la zona del Abel Gilbert y Panorama”, asegura Chonillo.

Además, explicó que una vez aprobado por el Consejo Cantonal, esto dará la pauta para recibir recursos de otras instituciones, por ejemplo la ONU, y así implementar más iniciativas y con mayor rapidez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!