Audio revela posible red de coimas en el Municipio de Quevedo

En sesión del Concejo Municipal de Quevedo, el concejal Roberth Alvarado sorprendió al pleno al presentar un audio que, según afirmó, contiene evidencia de presuntas coimas dentro del Cabildo.

La grabación fue dirigida directamente al alcalde Alexis Matute, a quien Alvarado interpeló públicamente, exigiendo respuestas inmediatas.

El concejal habla de pagos indebidos por trámites

Progen: El Gobierno dice que ejecutará las garantías en Quevedo III, tras fallo Leer más

“Este audio revela prácticas inaceptables que no pueden quedar impunes”, sostuvo Alvarado ante sus colegas y el público presente. El concejal indicó que se trataría de una conversación en la que se mencionan pagos indebidos a cambio de favores administrativos.

(Le puede interesar leer: Quevedo enfrenta una 'ola' de secuestros)

Según relató, varios ciudadanos le habrían confesado que funcionarios municipales les exigieron pagos de entre 800 y 2.000 dólares para agilizar trámites como el cambio de clave catastral o la legalización de terrenos.

Llamado directo al alcalde Matute

El concejal hizo un llamado a Matute, instándolo a convocar de inmediato a sus directores y exigir un cambio de actitud dentro de la administración. “No puede ser que funcionarios que ya cobran un sueldo pidan dinero extra a los usuarios. Algunos deberían ser separados de sus cargos. Esta es una queja recurrente. No lo digo solo yo, lo dicen otros compañeros y lo dice la ciudadanía”, enfatizó.

La respuesta del alcalde ante la denuncia

Baldramina, en Quevedo, se hunde entre el lodo y una inseguridad que crece Leer más

Matute respondió brevemente durante la sesión: “No tengo conocimiento de ningún acto irregular. Exijo que se investigue a fondo y suplico que se denuncie el caso”, señaló.

(Lo invitamos a leer: Ejes viales de Quevedo son resguardados tras robo en las carreteras)

Además, dijo que, una vez conocida esta situación, será él mismo quien presente la denuncia en la Fiscalía, porque no va a permitir actos de corrupción.

La ciudadanía exige aclarar el problema

Frente a esta situación los habitantes de Quevedo exigen a la Alcaldía aclarar la situación. Aseguran que la denuncia no es nueva, que en las calles y los barrio se escucha hablar de este tipo de problemas, por lo que piden transparentarlo y sancionar, según lo dicte la ley.

“No es la primera vez que se habla de coimas en el Municipio de Quevedo. En administraciones pasadas, y en esta misma, ya se ha escuchado hablar de eso. Hay nombres que suenan y, más aún, se dice que hasta el alcalde sabe de aquello. Pero, en fin, eso no lo sé. La cuestión ahora es que se investigue a fondo qué está pasando. Esto de la legalización de terrenos siempre ha dado paso a las coimas en Quevedo y en otras ciudades: es una forma de aprovecharse de quien no tiene, o de quien busca, bajo cualquier fin, tener un pedazo de tierra. Pero no está bien y hay que pararlo, ya. Ojalá la denuncia del Concejo no quede limitada a una sola sesión. Esto debe abordarse de forma pública las veces que sean necesarias, hasta que todo quede resuelto”, sentenció Martha Parrales, habitante de Quevedo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!