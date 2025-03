A cinco cantones de Guayas irán brigadas jurídicas gratuitas

Capacitar a la ciudadanía sobre sus derechos es el objetivo de las brigadas jurídicas gratuitas que la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, llevará a cinco cantones de la provincia. Uno de estos talleres se realizó el pasado viernes 21 de marzo en las instalaciones de la entidad, en avenida Quito y Pedro Moncayo, centro de Guayaquil.

Unas treinta personas participaron en esta actividad, que se ejecutó con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana. Violencia intrafamiliar y de género, así como asesoría en temas de familia, mujer, niñez y adolescencia, forman parte de las temáticas que se trataron.

Asesoría gratuita y permanente

“Muchos sectores no tienen cómo pagar un abogado y las asesorías gratuitas ayudan mucho para que los derechos no sean vulnerados y no se quede en la impunidad, sin justicia en estos temas”, indicó a EXPRESO la titular de la Casa de la Cultura provincial, Martha Rizzo.

Con ese fin, las brigadas se desplazarán a Durán, Daule, Milagro, Pedro Carbo y Naranjal, señaló la directiva.

El consultorio jurídico de la Universidad Politécnica Salesiana da información al (04) 2590630, extensión 4659.

