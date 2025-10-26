Chone recibió en México la sede del Congreso Mundial del Cebú

Chone será sede de la COMCEBÚ 2026, el mayor encuentro ganadero que reunirá a criadores y expertos del mundo cebuíno.

Chone, la capital ganadera del Ecuador, volverá a estar en la mira mundial. Durante la clausura de la tercera edición de la COMCEBÚ (Congreso Mundial del Cebú), celebrada en Veracruz, México, se anunció oficialmente que el cantón será la sede de la COMCEBÚ 2026, el encuentro internacional más importante de la ganadería cebuína.

La estafeta simbólica fue entregada al alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, quien la recibió junto al presidente de AsoCebú Ecuador y una delegación de ganaderos ecuatorianos. Este reconocimiento coloca a Chone en el mapa mundial de la ganadería y resalta su liderazgo en producción, genética y comercialización de ganado Cebú.

“Este logro es fruto del trabajo de nuestros ganaderos y del posicionamiento que ha alcanzado ExpoCebú Chone, una feria que refleja el potencial y la pasión de nuestro territorio. En 2026, el mundo ganadero mirará hacia Ecuador”, afirmó el alcalde Leonardo Rodríguez tras recibir la posta internacional.

Un reconocimiento a la fuerza ganadera ecuatoriana

La elección de Chone como sede de la próxima COMCEBÚ responde al éxito sostenido de la ExpoCebú, la feria ganadera más importante del país, que cada año mueve más de 8 millones de dólares y atrae a productores, criadores y empresarios del sector agropecuario nacional e internacional.

Este 2025, la ExpoCebú Chone se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, consolidándose como la antesala perfecta para la COMCEBÚ 2026 (Congreso Mundial del Cebú). En esta edición habrá conciertos internacionales como los de Alci Acosta y Juan Duque, además de un show circense, festival gastronómico, concurso lechero y otras actividades que celebrarán la tradición y el espíritu productivo de la región.

La ExpoCebú de Chone se consolida como la feria ganadera más importante del país ALEJANDRO GILER

"Con su liderazgo productivo, moderna infraestructura ferial y la hospitalidad de su gente, Chone se prepara para recibir al mundo, proyectando una imagen de innovación, desarrollo rural y orgullo ecuatoriano. La COMCEBÚ 2026 marcará un antes y un después para la ganadería nacional, consolidando a Chone como el corazón cebuíno del continente y reafirmando su título como la capital ganadera del Ecuador", destacó el burgomaestre Rodríguez.

