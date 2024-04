Villa Club vive más de tres apagones seguidos durante la madrugada

Srs @CNEL_EP @servicioscnelep donde carajo hago el reclamo de artefactos dañado, en estos que el televisor ya no me quiere encender?



Este es el resultado de los cortes continuos y no cumpliendo en los horarios que uds mismo han indicado!



Espero respuestas.@DEFENSORIAEC pic.twitter.com/0RH0b0oYqA