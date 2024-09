Apagones en Esmeraldas agravan la crisis económica y golpean al turismo

La playa Las Palmas, principal destino turístico de la ciudad de Esmeraldas, lucía desolada la mañana de este lunes 23 de septiembre. Las olas rompían en la orilla, pero el característico bullicio de los turistas, el aroma a mariscos frescos y el movimiento constante de los negocios habían desaparecido. En su lugar, una sensación de incertidumbre y frustración invadía a los comerciantes, dueños de restaurantes y locales que dependen de la energía eléctrica para operar.

Carlos Acosta, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, expresó su preocupación por el impacto que estos apagones están teniendo en el sector turístico y comercial. “Los apagones programados, sumados a la crisis energética por la falta de mantenimiento de las turbinas y la sequía en los ríos, están ahondando la crisis económica en la provincia. Los balnearios, que ya venían luchando por atraer a turistas, ahora ven cómo el poco flujo turístico que tenían se desvanece por completo”, declaró Acosta, visiblemente preocupado.

Cambios en los horarios de atención

El panorama es desalentador. La falta de electricidad ha obligado a muchos negocios a reducir sus horarios de atención y, en algunos casos, a cerrar temporalmente. Ana Quintero, dueña de un restaurante en Las Palmas, comentó que las pérdidas son inmensas. "Teníamos reservas para esta semana, pero con el apagón la mayoría de los clientes cancelaron. ¿Cómo vamos a ofrecer mariscos frescos si no podemos mantenerlos refrigerados? Perdí más de $500 solo en un día", lamenta mientras mira el vacío de su local.

El testimonio de Quintero refleja el sentir general de los pequeños y medianos empresarios de Esmeraldas. Muchos de ellos dependen de la energía eléctrica no solo para mantener sus productos frescos, sino también para operar los servicios básicos como la cocina, la iluminación y el aire acondicionado, elementos clave en una zona turística.

Roberto Solís, administrador de un hotel frente a la playa, señaló que los apagones han provocado cancelaciones masivas. "Tenía el 60% de las habitaciones reservadas esta semana, pero con la falta de electricidad, los turistas simplemente prefieren no venir. Las personas que buscan descanso y tranquilidad no quieren lidiar con la falta de aire acondicionado o problemas con el agua caliente. Esto está afectando a toda la cadena de valor del turismo", explicó.

Según estimaciones de la Cámara de Turismo, cada negocio de restaurantes y hoteles en Esmeraldas, con ventas diarias promedio de $100, ha dejado de percibir ingresos que, sumados, alcanzan un millón de dólares en pérdidas para la provincia en tan solo una semana. “La situación es crítica. Y lo peor es que no hay previsión clara de cuándo se solucionará”, añadió Solís.

Inseguridad y nerviosismo en el sector comercial

A los problemas derivados de los apagones se suma la creciente inseguridad que afecta a Esmeraldas. Los pequeños y medianos empresarios, ya golpeados por el incremento de la delincuencia en la zona, ven cómo el nerviosismo crece ante la falta de ingresos y las deudas acumuladas.

El futuro del turismo de invierno en Esmeraldas es incierto. Luis Cheme

María Elena García, propietaria de una tienda de abarrotes cercana a Las Palmas, expresó su temor: "Nos estamos quedando sin dinero para pagar a los proveedores. La falta de electricidad ha hecho que no pueda comprar productos perecibles porque se dañan sin refrigeración. Y lo peor es que no podemos garantizar la seguridad de nuestros locales. Sin luz, la inseguridad aumenta. Ya me han robado dos veces este mes", cuenta con evidente angustia.

La falta de previsión por parte del Gobierno ha sido uno de los reclamos más repetidos entre los comerciantes y empresarios de la zona. La sensación de abandono es generalizada. "Nos informaron de los apagones con muy poco tiempo de antelación. No hay planes de contingencia, ni apoyo por parte de las autoridades para enfrentar esta situación. Estamos a la deriva, sin saber si mañana tendremos electricidad o si nuestros negocios podrán seguir operando", declaró Santiago Ruiz, dueño de una marisquería cercana al Puerto Pesquero Artesanal.

"El calentamiento global está afectando gravemente la producción de energía en el país. Sin agua en los ríos, las centrales no pueden operar a su máxima capacidad. Esto, sumado a la falta de mantenimiento de las plantas térmicas, está causando estos apagones que afectan no solo a los negocios, sino a toda la población", agregó Carlos Acosta.

El Gobierno ha intentado minimizar la gravedad de la situación, pero los efectos son palpables. Los comerciantes están preocupados por las deudas que se acumulan y la incertidumbre sobre el futuro. "No sabemos cómo vamos a sobrevivir. Ya estábamos luchando por mantener nuestros negocios a flote debido a la crisis económica y la inseguridad. Ahora, con estos apagones, la situación se ha vuelto insostenible", comentó Silvia Paredes, dueña de un local de artesanías.

Un futuro incierto para el turismo en Esmeraldas

Con la temporada turística de invierno acercándose y sin una solución clara a la crisis energética, el futuro del sector turístico en Esmeraldas es incierto. "El turismo es uno de los pilares de la economía local. Si no se toman medidas urgentes, muchos negocios no sobrevivirán a esta crisis. Ya estamos viendo locales que cierran definitivamente, y eso es devastador para una provincia que depende tanto del turismo", advirtió Acosta.

Mientras tanto, Las Palmas, que debería estar llena de turistas disfrutando del sol y la playa, permanecía vacía este lunes. Los locales comerciales están cerrados, y las sombrillas y sillas de playa se amontonan sin uso. La comunidad de Esmeraldas espera, con angustia, una solución que permita recuperar la luz, no solo en sentido literal, sino también en el económico, en una provincia que lucha por mantener viva su principal fuente de ingresos.