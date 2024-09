Cortes de luz Guayaquil: estos son los sectores con los apagones más extensos

Nuevamente Ecuador se apaga. Desde este lunes 23 de septiembre, iniciaron los nuevos cortes de energía que fueron anunciados la semana pasada.

Sin embargo, no serán como inicialmente se planificó (22:00 a 06:00). La noche de ayer, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) anunció que los cortes serán aún más extensos y en distintos horarios.

Cada ciudad tiene diferentes horarios, que varían cada día. Los racionamientos de energía iniciaron este lunes 23 de septiembre y se mantendrán al menos hasta el próximo domingo 29 de septiembre.

¿Qué zona será la más afectada de Guayaquil?



La situación de Guayaquil no solo afecta a la ciudad como tal, sino también a todo el país, ya que es considerada la capital económica del Ecuador. Pese a eso, hay zonas en las que el corte de energía eléctrica será de hasta 9 horas.

Este horario es el más extenso entre todos los dispuestos por CNEL en la ciudad. Inicia a las 06:00 y se extiende hasta las 09:00, y posteriormente desde las 13:00 hasta las 19:00.

Capitán Nájera desde 6 de Marzo hasta Coronel, Coronel desde Febres Cordero hasta Ayacucho, Chimborazo desde Olmedo hasta Avenida 9 de Octubre, calle Chile desde Aguirre hasta Avenida 9 de Octubre. Calles Rumichaca, Chimborazo, Cacique Álvarez, Calixto Romero, García Vélez, 10 de Agosto, Ayacucho y Avenida 9 de Octubre. Calles Ayacucho, 9 de Octubre, Lorenzo de Garaycoa, Rumichaca y Luque. Ciudadela Kennedy Vieja (manzana 27 A 30), Kennedy (manzana 2, 4, 7, 8, 20 y 22), parte de la Ciudadela Urdesa Norte, Víctor Emilio Estrada desde la calle Bálsamos y Dátiles hasta la calle Primera, desde Bálsamos y Circunvalación Norte hasta Paseo 11 NO. Condominio Los Jardines, Ciudadela Kennedy Norte 2, Kennedy Norte 3 (desde Avenida Miguel H. Alcívar y Guillermo Pareja Rolando), Kennedy Norte 5, Velasco Ibarra, Unión y Progreso, Centropolis, Ciudadela Guayaquil hasta las calles Miguel H. Alcívar y calle Segunda. Cooperativa 24 De Agosto, Urbanización Río Guayas Club, Base Naval Norte, Santa Leonor, parte de la Ciudadela FAE (manzana 17, 18 y 30). Ciudadela Ceibos Norte, Palermo, Las Cumbres (manzanas 805-816, 826, 830, 832). Cooperativa 16 de Septiembre, 20 de Octubre, parte de la Cooperativa Colinas del Hipódromo, Cooperativa Colinas del Valle, Cooperativa El Cerro, Cooperativa 27 de Enero, Cooperativa Los Ángeles, Cooperativa Mapasingue (B.E.V.), Cooperativa La Cumbres, Cooperativa Primero de Mayo A.

Mapasingue Oeste: Avenida 3ra, 4ta, 5ta y 6ta. Mapasingue Este: Avenida 3ra, 4ta y 5ta, Cooperativa 13 de Junio, Kimberly Clark, Cooperativa 7 de Septiembre, Unión Paz y Progreso, Unidos Venceremos, Colinas de Mapasingue 1. Ciudadela Bosques de los Ceibos, Campus ESPOL, Las Cumbres, Santa Cecilia, Los Ceibos, Colinas de Los Ceibos, Los Olivos, Urbanización Olimpus, Parques de Los Ceibos.

Edificio Diario El Universo. Ciudadela Los Almendros, Barrio Cuba y parte de la Ciudadela 9 de Octubre y La Saiba, Mercado Caraguay, Guayasur, Limonar. Ciudadela Centenario sur, Centenario, La Saiba, Villamil, Los Delfines, Primaveras. Ciudadela Pradera II, Pradera III, los Tulipanes, Urbasur, Barrio Cuba mz 46. Ciudadela 9 de Octubre (Mz. 24-36, 45-72) y Pradera I (Mz. A-1 a A-6, B-1 a B-6, C-1 a C-5, D-1 a D-10, 27, 628, 629, 709, 637, 638, 647 y 662) Avenida Adolfo H. Simonds, Avenida Abdón Calderón, Cooperativa Los Ángeles (S), 1 de Mayo, El Pedregal, Nuevos Horizontes, Pedregal, Unión y Progreso, Paquisha, Centinela del Barrio Molina de Frank, Unión de Bananeros (Etapas del 1 al 6), 25 de Julio (S).

Cooperativa Rio Guayas, Los Jazmines, Floresta 2 y 3, 7 Laguitos, Los Laureles, 7 Lagos, Casita del Guasmo, Los Tulipanes, 13 de Febrero. La Floresta 1, Cooperativa Los Vergeles (S), Nueva Granada, Centinela del Guasmo, Carlos Castro, Nueva Ideal, 7 de Septiembre, 8 de Septiembre, La Esperanza, Ciudad de Venecia, Fundación de Guayaquil, 19 de Agosto, Perla del Sur, 27 de Junio, 3 de Noviembre, Pobladores Sin Tierra, Ecuador (Sur), Luchadores del Guasmo, Fca. Guillen, Virgen de Monserrate, Flor del Guasmo, Los Cidros, Necesidad de un techo, Unión de los pobres, Guevara Moreno. Cooperativa Independencia, parte de Floresta 1, Las Tejas, Los Últimos Seremos Primeros, Nueva Guayaquil, Santa Martha. Cooperativa Los Ángeles, Unidos para Vencer, Puntilla del Centro, Atahualpa (S), Los Mangles, Patria y Libertad, 25 de Enero, Jaime Galarza, Miramar, Lorenzo Tous, Pablo Neruda, Carlos Cevallos, Esclusas. Cooperativa 25 de Enero 1 y 2, Luchar y Vencer, 1 Marzo, Isla Galápagos, Centro Cívico, 25 de Junio, 1 de Mayo Independiente, 24 de Mayo, 5 de Agosto, 10 de Agosto, Unión Cívica, Dios da para todos, Rivera del Guayas, Juan X Marcos, Brisas del Guayas, 8 de Marzo, Pradera, Los Cipreses, Eugenio Espejo, junto a Ecuagram.

Cooperativa Nueva Granada, Nueva Ideal, 12 de Septiembre, 1 De Agosto, Base 1 de Agosto, Lucha Popular, Hogar de los Pobre, Carlos Castro 2, 5 de Octubre, Unión de Bananero Etapa 1, 2 y 3, Reina del Quinche 2, Juan Péndola, Virgen de Monserrat. Cooperativa Cordillera del Cóndor 1, Cordillera del Cóndor 3, Balerio Estacio Bloque 2C, Casa del Tigre L1, Casa del Tigre L2,Flor de Bastión 1, Flor de Bastión Bloques 15-17, Balerio Estacio Bloque 1, Balerio Estacio Bloque 1 etapa 5, Balerio Estacio Bloque 1 etapa 3, Balerio Estacio Bloque 3 L1, Balerio Estacio Bloque 2C, Nueva Prosperina, Nueva Prosperina L2, Nueva Prosperina L4, Nueva Prosperina L8, Nueva Prosperina L3, Tendido eléctrico 2.

🚨 ATENCIÓN | Consulta los horarios y sectores de las 11 Unidades de Negocio de #CNELEP que tendrán interrupción del servicio eléctrico durante la semana del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2024.



1.Bolívar: https://t.co/2sSogTaJCF… pic.twitter.com/Ce7Hha9Sed — CNEL EP (@CNEL_EP) September 23, 2024

Cooperativa Mayaicu, Lincoln Salcedo, Fret. Comexport, Centro Comercial El Fortín, Parque Acuático El Fortín, Lincon Salcedo, Bella Visión, Unidos por la paz, Colinas de la Florida, Paracaidistas, Horizontes del Fortín, Flor del Norte, Lomas de la Florida, Enner Parrales, Nueva Frontera, Flor del Norte, Colinas de la Florida 1 y 2, El Mirador.

Flor de Bastión Bloque 10, Flor de Bastión Bloque 1A, Paraíso de La Flor Bloque 1B, Flor de Bastión Bloque 5 etapa3, Flor de Bastión Bloque 6 etapa 1, Flor de Bastión Bloque 6 etapa 3, Flor de Bastión Bloque 6 etapa 4, Flor de Bastión Bloque 6 etapa 5, Flor de Bastión Bloque 6 etapa 6, María Auxiliadora, Flor de Bastión Bloque 20, Flor de Bastión Bloque 21, Ecojardín Etapa1-1A, Ecocity, Ecobosque 2-2A, Flor de Bastión Bloque 22 L.1-2-4, Flor de Bastión Bloque 23 L.3, La Carolina del 1 al 4, Santa Mariana, Ciudad Victoria 1 al 8, Divino Niño Etapa 1, Violeta Luna Carrera, Tierra Nueva, Junto a Tierra Nueva, Monte Sinaí 1, El Ensueño, Cañaveral, Renacer de Dios.

Cooperativa Flor de Bastión Bloque 1, Flor de Bastión 2, Flor de Bastión Bloque 3, Flor de Bastión 2a -2b, Flor de Bastión Bloque 13, Janet Toral L3, Janet Toral L4, Balerio Estacio Bloque 1 Etapa 4, Balerio Estacio Bloque 5, Flor de Bastión Bloque 12, Tiwinza, Flor de Bastión Bloque 1B, Flor de Bastión Bloque 4, Flor de Bastión Bloque 5, Flor de Bastión Bloque 7, Las Delicias, Las Delicias (N), Flor de Bastión Bloque 8, Flor de Bastión 11, Flor de Bastión 10, Nueva Guayaquil 1 Lámina 2, Nueva Guayaquil 3, Nueva Guayaquil 2, Flor de Bastión 9 A, Flor de Bastión Bloque 6 Etapa 2, Flor de Bastión Bloque 6 Etapa 5, Flor de Bastión Bloque 6 Etapa 6, Flor de Bastión Bloque 6 Etapa 4, Flor de Bastión Bloque 9, Flor de Bastión Bloque 6 Etapa 1, Flor de Bastión Bloque 5 Etapa 3, Asociación Moradores El Arbolito, El Arbolito, Colinas de Montebello, y Futuro de Los Niños.

El país atraviesa una serie de cortes de luz debido a una crisis energética intermitente durante los últimos once meses. CANVA.

Parte de la Cooperativa Mayaycu, Multipropósito El Fortín, Cordillera del Cóndor 2, Fortín de la Flor Bloque 1 al 12, Balerio Estacio Etapa 7-7B-8, Nueva Prosperina L 10-2, Parte de Horizontes del Fortín Bloque 3 L1, Horizontes del Fortín Bloque 3 L2, Guerreros del Fortín 1 L2, Guerreros del Fortín 1 L1, Nueva Prosperina Bloque 9.

Calles Boyacá, Mendiburo, Padre Solano, Francisco de Paula Icaza, 9 de Octubre, Córdova, Junín, Vélez, Baquerizo Moreno, General Córdova, Escobedo, Aguirre y Pedro Carbo.

Calles Boyacá, Vélez (Manuel Galecio, Alejo Lascano, Padre Solano, Luis Urdaneta, Junín, Víctor Manuel Rendón, P. Icaza, Avenida 9 de Octubre, Vélez.

Calles Ximena hasta Pedro Moncayo y por la Avenida 9 de Octubre a Alejo Lascano, Piedrahita, Machala (Imbabura, Rumichaca, Ximena, Riobamba, Lorenzo de Garaycoa, J. Campos, Luis Urdaneta, Junín, Víctor Manuel Rendón, Manuel Galecio).

¿Qué dice la ciudadanía al respecto?

La ciudadanía reclama la falta de planificación por parte de las autoridades ya que inicialmente los cortes serían durante la noche y madrugada de lunes a jueves y ahora serán durante 7 días consecutivos y en horarios distintos.

"Qué falta de respeto, dicen una cosa y hace otra. Nos dijeron que sería de madrugada y ahora nos quitan en la mañana y toda la tarde", reclamó Julián Mancheno, morador de la ciudadela La Saiba, donde la luz se va 9 horas.

Este extenso corte de luz también ha perjudicado a comerciantes. "Se vive del día a día. Es imposible trabajar si solo te dan 3 horas para poder hacerlo (09:00 a 12:00). No piensan en los que emprendemos y arriesgamos dinero", dijo Eliana Romero.

Otros en cambio indicaron que pese a la anuncio, los horarios no han sido respetados. "Se supone que se iba de 06:00 a 09:00 y recién se va a las 08:00. El problema es que capaz que esas dos horas que no cortaron en la mañana, lo hace más tarde y sin avisar. Ya no se cree en nadie", reclamó una moradora de Los Ceibos.

