Ambato aplica medidas de control poblacional de aves para prevenir riesgos sanitarios

La presencia excesiva de palomas en parques y plazas del centro de Ambato se ha convertido en una problemática visible y recurrente. Estos espacios públicos, destinados a la recreación y el encuentro ciudadano, registran una alta concentración de estas aves, lo que ha generado riesgos sanitarios, deterioro del mobiliario urbano y molestias para quienes transitan o desarrollan actividades comerciales en los alrededores.

Según técnicos municipales, estas aves pueden representar un problema cuando su población crece sin control, especialmente en áreas de alta concurrencia. Esta situación se evidencia principalmente en el parque Montalvo, el parque Cevallos, la plaza de La Merced y el sector de la Medalla Milagrosa, donde la acumulación de excrementos y la constante presencia de aves afectan la imagen y el uso adecuado de estos espacios.

Frente a este escenario, la Dirección de Ambiente del GAD Municipalidad de Ambato puso en marcha operativos técnicos de control y regulación poblacional. Hasta la fecha, el personal municipal ha capturado 110 ejemplares mediante procedimientos planificados que cumplen con protocolos de manejo ético, bioseguridad y bienestar animal. Las aves fueron identificadas con cintas cromáticas azules para su seguimiento y evaluación posterior.

Posteriormente, las palomas fueron reubicadas y liberadas en zonas rurales de las parroquias Pilahuín y Cunchibamba, sectores que reúnen condiciones ambientales adecuadas para reducir el impacto de esta especie en el área urbana.

Para María Fernanda López, comerciante del sector del Mercado Modelo, estas acciones son necesarias. “Las palomas se concentran sobre todo en los parques del centro y eso afecta la limpieza y la imagen de los espacios públicos. Es importante que se haga un control, pero de manera responsable”, señaló.

Una opinión similar expresó Manuel Andrade, vecino del centro de Ambato, quien destacó el enfoque técnico del proceso. “No se trata de eliminar a las aves, sino de ordenarlas. Me parece positivo que se cuide la salud de las personas y también el bienestar de los animales”, indicó.

